Đề nghị phạt 7-8 năm tù đối với cựu công an nhận hối lộ làm căn cước công dân “dịch vụ"

Ngày 20-3, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây làm căn cước công dân (CCCD )“dịch vụ” xảy ra ở quận này. Đây là vụ án được phanh phui từ điều tra, phản ánh của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ngọc Minh bị xét xử về tội nhận hối lộ. Năm bị cáo là Lê Minh Hiếu, Phạm Đăng Vinh, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa bị xét xử về tội môi giới hối lộ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội, đồng ý với nội dung cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối cải và mong được HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Minh xin HĐXX xem xét giảm nhẹ, khoan hồng cho các bị cáo khác trong vụ án để các bị cáo trở về làm người có ích cho xã hội.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Minh 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại bị đề nghị thấp nhất từ 6 tháng đến cao nhất là 3 năm 6 tháng tù cùng về tội môi giới hối lộ.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 25-3.

Bị cáo cám ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời phản ánh

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Lê Ngọc Minh gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, Công an TP.HCM nói chung và Công an quận Gò Vấp nói riêng vì sai phạm của bị cáo đã làm xấu đi hình ảnh người cán bộ công an nhân dân trong lòng người dân.

Bị cáo Minh cũng gửi lời cảm ơn đến báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời phản ánh để bị cáo nhận thức được sai phạm của mình. Bị cáo mong rằng báo sẽ tiếp tục phát triển, phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác phản ánh các vấn đề tồn đọng của xã hội.