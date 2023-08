Đề nghị truy tố 2 cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam tội đánh bạc

(PLO)- Vụ án còn có 35 bị can khác; nhiều bị can trong vụ án đều là các golfer, chủ các doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT vừa tống đạt bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 37 bị can trong vụ án các golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vụ án xảy ra ở TP.HCM và Vĩnh Phúc liên quan đến giải golf VGA Union Cup 2023 đồng đội đối kháng giữa Đội tuyển Golf miền Bắc với Đội tuyển Golf miền Nam tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

Trong số các bị can, CQĐT đề nghị truy tố có ông Lê Hùng Nam (cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm tổng thư ký Hiệp hội này) và Trần Thanh Tú (cựu phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm chủ tịch Hội Golf TP.HCM).

Cả hai người đều bị đề nghị truy tố tội đánh bạc và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, nhiều bị can trong vụ án đều là các golfer, chủ các doanh nghiệp.

Theo KLĐT, lợi dụng việc tham gia giải golf, Trần Anh Linh, đội phó Đội tuyển golf miền Nam đã rủ nhiều người ở cả 2 đội tuyển đến trước để đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Trước ngày tổ chức giải 1 tuần, Linh nhờ thư ký của Hiệp hội golf miền Nam đặt 31 phòng ở khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc để các thành viên trong đoàn ở và chọn phòng 550 là nơi sinh hoạt chung và tổ chức đánh bạc.

Linh cũng nhờ Nguyễn Thị Thu Kiều (lao động tự do, trú tại TP.HCM) tìm thêm người chia bài, phục vụ trả công 800.000 đồng/giờ mỗi bàn.

Vào hồi 23 giờ 45 ngày 20-3-2023, Tổ công tác của Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với Công an Vĩnh Phúc kiểm tra phát hiện bắt quả tang 4 cá nhân đang tổ chức chia bài cho 18 đối tượng đánh bạc tại phòng 550.

Lực lượng công an thu giữ số phỉnh hơn 4,6 triệu điểm, các đối tượng quy ước tương đương với 4,6 tỉ đồng và 2 tờ giấy ghi lại số phỉnh các con bạc đã mua để đánh bạc và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Điều tra mở rộng, CQĐT xác định Nguyễn Quang Nhân (đang bỏ trốn) và nhiều bị can khác thường xuyên gặp gỡ ăn uống đánh golf và tổ chức đánh bạc poker tại căn phòng Công ty của Nhân.

Nhân chủ động liên lạc, thuê Nguyễn Thị Thu Kiều đến chia bài và theo dõi kết quả thắng thua. Nhân trả tiền công cho người chia bài, nhận tiền của người thua, trả tiền cho người thắng hoặc các con bạc tự khấu trừ thanh toán với nhau theo bảng thống kê thắng thua.

Kiều còn chủ động liên lạc với nhóm của Trần Anh Linh để cùng nhau đánh bạc, địa điểm tại chính nơi ở của một trong những người tham gia đánh bạc.

Các đối tượng thảo thuận quy định 1 điểm phỉnh có giá trị là 1.000 đồng, mỗi lần đánh bạc người chơi phải mua tối thiểu là 50.000 điểm phỉnh, tương đương 50 triệu đồng.

Khi đánh bạc, các con bạc còn đưa ra hình thức ''bảo hiểm''. Nguyễn Thị Thu Kiều đã tham gia đánh bạc dưới hình thức bảo hiểm này. Theo đó, khi ván bài có người chơi muốn ''all in'', đặt cược toàn bộ số phỉnh hiện có, để giảm rủi ro thì người chơi có thể mua, bán ''bảo hiểm''. Nếu thắng thì mất tiền bảo hiểm cho người bán, còn nếu thua thì sẽ nhận được tiền bảo hiểm từ người bán, tỉ lệ bảo hiểm phụ thuộc vào thỏa thuận.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được qua dữ liệu lưu trữ trên điện thoại di động, lịch sử giao dịch chuyển - nhận tiền qua tài khoản ngân hàng của các bị can, CQĐT xác định được vào các ngày 9, 10, 11 và 12-3-2023, các đối tượng đánh bạc tại văn phòng của Nguyễn Quang Nhân. Chiều tối ngày 11, 16-3-2023, đánh bạc tại nhà Lâm Quang Thái. Ngày 15-3-2023, đánh bạc tại nhà Trần Anh Linh.

CQĐT đánh giá hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, là tệ nạn tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Các bị can là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm, nhận thức được đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên bất chấp.

BÙI TRANG