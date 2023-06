Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Angel Lina bán dự án ma chiếm đoạt 815 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các bị can trong vụ án đã thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Angel Lina, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land để ký kết các hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức...

Sau khi thu được tiền của khách hàng, đại diện của các pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà, mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền có giá trị đặc biệt lớn lên tới 815 tỉ đồng.

Thông qua hành vi sử dụng ba pháp nhân, các cá nhân trên tham gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn. Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất... hứa hẹn mua bán các nền đất của 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM.

Để chiếm đoạt tiền của khách hàng, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền (hiện đang tạm đình chỉ bị can) đã thực hiện hành vi lừa đảo qua ba bước.

Bước 1: Phạm Thị Tuyết Nhung dùng tư cách cá nhân để ký kết Hợp đồng đặt cọc,hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh (TP.HCM) từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Bước 2: Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để tổ chức vẽ lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư, không thực hiện các quy định của pháp luật về việc lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Thông qua hai pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia với tư cách là Chủ đầu tư, thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật, để ký kết hợp đồng góp vốn; hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút sự đầu tư, Nhung đưa ra các chính sách, khuyến mãi: quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10% đối với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

1 bị can chủ mưu đang điều trị tâm thần

Ngoài tám bị can bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra còn xác định Trần Thị Mỹ Hiền là người giữ vai trò tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như việc liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khác.

Mặc dù trước đó được chuẩn đoán có bệnh lý trầm cảm, nhưng bản thân Hiền thường xuyên tham gia trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất đai có giá trị rất lớn, pháp lý nguồn gốc đất phức tạp. Đồng thời, khi đến hạn không thực hiện được thỏa thuận giao đất, Hiền đã thuyết phục được các khách hàng tiếp tục đồng hành với Hiền bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng, xảy ra trong thời gian dài, sau đó các bị hại mới nộp đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, ba lần giám định pháp y tâm thần đối với bị can Hiền đều kết luận bị can này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn cấp tính mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do đó, hiện nay Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với bị can này.