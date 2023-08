Đề nghị truy tố Trưởng khoa Vi sinh BV TP Thủ Đức tội nhận hối lộ

(PLO)- Theo kết luận điều tra bổ sung, Mai Lệ Quyên - Trưởng khoa vi sinh Bệnh viện TP Thủ Đức đã nhận 100 triệu đồng tiền "bồi dưỡng" từ Công ty Việt Á.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức liên quan kit xét nghiệm Việt Á.

Đề nghị truy tố nhiều bị can

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố: Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc BV TP Thủ Đức) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trương Thị Bảo Trân (Nhân viên vật tư trang thiết bị y tế - BV TP Thủ Đức) tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Bị can Mai Lệ Quyên (Trưởng khoa vi sinh, BV TP Thủ Đức) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Hiện bị can Quyên đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân với vai trò giám đốc BV đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong; hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong cung ứng trước; không xét nghiệm năng lực, kinh nghiệm nhà thầu, đấu thầu theo quy định… gây thiệt hại cho BV gần 10 tỉ đồng.

Đến ngày 31-5-2023, VKSND TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung, gồm: xác định cụ thể đơn giá kit test, theo đó xác định chính xác số tiền thiệt hại trong vụ án. Củng cố chứng cứ, xem xét trách nhiệm hình sự đối với Mai Lệ Quyên (Trưởng khoa vi sinh - BV TP.Thủ Đức).

Theo kết luận điều tra bổ sung, CQĐT và các đơn vị đã thực nghiệm điều tra toàn bộ quá trình sản xuất kit xét nghiệm của Việt Á. Xác định giá kit xét nghiệm (đã bao gồm 5% lợi nhuận) tối đa là 143.461 đồng/1 test.

Do vậy thiệt hại trong việc BV TP. Thủ Đức mua kit xét nghiệm Việt Á trực tiếp từ Công ty Việt Á là hơn 461 triệu đồng.

Thiệt hại trong việc BV TP Thủ Đức mua kit xét nghiệm Việt Á từ Công ty Nam Phong là 9,7 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền Công ty Nam Phong hưởng lợi trong khi Việt Á chiết khấu giá bán kit xét nghiệm.

Đối với Mai Lệ Quyên, tháng 5-2020, theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Quân (Giám đốc BV TP. Thủ Đức), Quyên cùng nhân viên khoa vi sinh xây dựng phòng xét nghiệm, đào tạo nhân sự, máy móc… chuẩn bị cho việc thẩm định năng lực xét nghiệm Covid-19 của Viện Pasteur TP.HCM.

Tháng 6-2020, Ngô Đặng Quốc Định (Trưởng khoa vi sinh, đã nghỉ việc tháng 4-2021 và sang Mỹ định cư) nói với Quyên có nhân viên của Công ty Việt Á muốn gặp để giới thiệu kit xét nghiệm và yêu cầu Quyên nghiên cứu triển khai sử dụng sản phẩm của Việt Á có phù hợp hay không.

Quyên gặp Lê Trung Nguyên là nhân viên bán hàng của Công ty Việt Á, được phân công ty giới thiệu bán kit xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ kỹ thuật xét nghiệm Covid-19.

Ngày 4-8-2020, Khoa vi sinh BV Thủ Đức ban hành quy trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime PT-PCR do Mai Lệ Quyên - trưởng đơn vị đề xuất và được Nguyễn Minh Quân phê duyệt. Từ tháng 8 đến tháng 9-2020, Bệnh viện Thủ Đức bắt đầu sử dụng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất.

Ngày 25-9-2020, BV Thủ Đức chính thức được Viện Pasteur TP.HCM công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định Covid-19.

Che giấu việc nhận tiền "bồi dưỡng"

Theo kết luận điều tra bổ sung, Quyên là người quyết định chọn mua loại kit xét nghiệm của Việt Á với lí do thời điểm đó không có đơn vị nào khác sản xuất kit xét nghiệm. Việc chọn kít xét nghiệm của Việt Á để BV Thủ Đức thực hiện các thủ tục đấu thầu mua kít xét nghiệm đã dẫn đến những vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại cho bệnh viện.

Việc Mai Lệ Quyên nhận tiền từ Công ty Việt Á được thể hiện, vào đầu tháng 8-2021, Lê Trung Nguyên chủ động gọi điện thoại cho Quyên và nói Công ty Việt Á muốn hỗ trợ kinh phí cho anh em trong Khoa vi sinh do vất vả chống dịch.

Nguyên xin số tài khoản, Quyên đồng ý và đưa số tài khoản của chồng của Quyên. Ngày 5-8-2021, Nguyên chuyển khoản cho Quyên 100 triệu đồng. Nguyên trình bày, việc chi tiền thực hiện chỉ đạo của Phan Quốc Việt - Giám đốc Công ty Việt Á để chi bồi dưỡng cho các cá nhân sử dụng kit xét nghiệm của Việt Á.

Sau khi nhận 100 triệu, Quyên lấy 60 triệu đồng chi cho các nhân viên trong khoa vi sinh và 40 triệu đồng để mua sinh phẩm phục vụ xét nghiệm cho bệnh viện (chưa cung cấp chứng từ).

Theo kết luận điều tra bổ sung, Quyên biết rõ số tiền này không đúng, nên đã tránh né không sử dụng tài khoản cá nhân của mình mà sử dụng tài khoản của chồng để nhận tiền. Đây là hành vi nhằm che giấu việc nhận tiền "bồi dưỡng".

Quá trình điều tra, Quyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi và đã nộp lại 100 triệu đồng trước khi khởi tố bị can...

Ngày 31-7-2023, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Mai Lệ Quyên về tội nhận hối lộ.

Cạnh đó, ngày 24-6-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Bộ công an về việc chuyển tài liệu liên quan Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á) và Lê Trung Nguyên (nhân viên Công ty Việt Á) đến Cơ quan CSĐT Bộ công an (C03) để xử lý chung trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, địa phương liên quan.

