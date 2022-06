Đề nghị xử lý vụ tai nạn làm 3 người chết ở Bắc Giang như án điểm

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang chiều 3-6 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong đêm 2-6, tại ngã tư Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Đại diện Sở GTVT Bắc Giang đã báo cáo kết quả xác minh, theo đó người gây tai nạn là Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ BQL Bảo trì đường bộ Bắc Giang, thuộc Sở GTVT. Quá trình điều khiển ô tô BKS 98A-499.44 trên đường Hoàng Văn Thụ hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Ngô Văn Cảnh đã gây tai nạn với mô tô BKS 98B2-755.90 do anh NMH, điều khiển đi trên đường Hùng Vương theo hướng từ đường Lê Lợi đến đường Xương Giang.

Vụ tai nạn đã khiến anh H, 48 tuổi, cùng vợ là chị DTQ, 44 tuổi và con gái là NTD, 13 tuổi, trú phường Thọ Xương, TP Bắc Giang tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra, tài xế Thịnh có nồng độ cồn là 0,604mg/lít khí thở, cao hơn hai lần mức khởi điểm vi phạm - trên 0,25 miligam/1 lít. Công an đã lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, sau đó là lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp, và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đức Thịnh để phục vụ công tác điều tra.

Sở GTVT cũng cho biết, UBND TP Bắc Giang ngày 3-6 đã thăm hỏi, động viên và trợ giúp gia đình người bị nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đánh giá tích cực việc vào cuộc kịp thời của chính quyền tỉnh và TP Bắc Giang, cùng các cơ quan chức năng địa phương. Ông lưu ý trong sự việc này, người gây tai nạn công tác trong ngành GTVT nên càng phải xử lý nghiêm khắc, và đề nghị Công an TP Bắc Giang khẩn trương điều tra, coi đây là án điểm về vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.

Xử lý nghiêm trường hợp uống rượu, bia mà vẫn lái xe

Chiều 3-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành công điện của Thủ tướng về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo công điện, trong 5 tháng đầu năm 2022, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông chỉ giảm 1,07% (30 người), thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân là do người lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó một số trường là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước...

Để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông năm 2022 từ 5-10% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia và gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy.