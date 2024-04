Dễ thương hình ảnh thầy giáo bỏ tiền túi mua nước giải nhiệt cho sinh viên 12/04/2024 16:48

Ngày 11-4, mạng xã hội Facebook (FB) cộng đồng sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM xuất hiện những hình ảnh dễ thương và đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc “đốn tim” của một người thầy tự mình khiêng thùng nước đá và nước ngọt mang đến lớp học cho các bạn sinh viên giải khát trong cái nóng oi bức của TP.HCM.

Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc “đốn tim” của thầy Thông

Cụ thể bài viết được đăng tải với dòng trạng thái: Thầy said: nay trời nóng, thầy đặt nước uống cho mát, thầy quá xá dễ thương. Dòng trạng thái này thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận của các bạn sinh viên và cộng đồng mạng.

Thầy Lê Quang Thông tự tay xách thùng nước đá và nước ngọt mang vào lớp học giải khát cho các bạn sinh viên. Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tài khoản FB Thanh Nguyễn bình luận: "Trời ơi! Thầy Thông cưng xỉu, mỗi lần phát biểu lấy điểm cộng là thầy đều đưa cho 1-2 cây bút, kết thúc lớp học còn mua bánh cho cả lớp nữa".

Tài khoản FB Hoang Lan bình luận: "Quá trời dễ thương, bữa trước đi ngang lớp thầy thấy thầy phát kẹo cho các bạn sinh viên, người ngoài nhìn vô tưởng lớp toàn con nít chứ không phải sinh viên”.

Tài khoản FB Nguyễn Trinh bình luận: "Thầy vừa tâm vừa có tầm, lúc nào vô thầy cũng cảm ơn hết vì trời nắng nóng mà các em đi học đầy đủ”.

Tài khoản FB Cẩm Lệ bình luận: "Thầy cho lớp mình ăn kẹo hoài luôn ý, socola nữa. Mãi yêu thầy. Thầy không những yêu thương sinh viên mà còn dạy rất có tâm và hay nữa".

Nhiều bạn sinh viên thích thú chia nhau phần nước của thầy Thông. Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Qua tìm hiểu, người thầy dễ thương chính là TS Lê Quang Thông, giảng viên bộ môn quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Chia sẻ với PLO, TS Lê Quang Thông cho biết ông khá ngạc nhiên khi bài đăng về mình lại thu hút cộng đồng mạng quan tâm như vậy. Thực ra chuyện mua bút, mua nước cho sinh viên cũng thỉnh thoảng diễn ra, đây cũng chỉ là những phần quà nhỏ cho lớp.

"Do mấy ngày nay thời tiết nắng nóng và dự báo thời tiết có ngày lên đến 38 - 39 độ C. Phòng học của trường trên một trăm sinh viên, các em phải học và phát biểu liên tục nhiều giờ dưới thời tiết nóng cũng sẽ rất mệt nên trước đó tôi tự mua nước ngọt và sẵn nhà có thùng đó to nên tôi tận dụng mang lên lớp luôn. Có ly nước mát vào mùa nóng thì các em sẽ tỉnh táo, sảng khoái hơn và tạo cho các em sinh viên tinh thần vui vẻ để học hiệu quả hơn trong những ngày nắng nóng" – thầy Thông cho hay.

Nhiều bạn sinh check-in khoe trên mạng xã hội được thầy Thông tặng phần nước ngay màu nóng. Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM.