Đề xuất không quy định niên hạn đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ?

(PLO)- Dự thảo Luật Đường bộ quy định niên hạn sử dụng ô tô chở hàng là 25 năm và ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên là 20 năm.

Dự thảo Luật Đường bộ của Bộ GTVT tiếp tục được lấy ý kiến. Đáng chú ý, dự thảo này cũng đưa ra nhiều quy định mới, trong đó Bộ GTVT tách quy định về niên hạn xe chở hàng và xe chở người.

Cụ thể, tại Điều 50 của dự thảo Luật Đường bộ quy định niên hạn sử dụng của xe cơ giới như sau:

Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải).

Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 10 người trở lên (kể cả người lái).

Hiện nay, Nghị định 95/2009 chỉ quy định chung chung niên hạn xe chở hàng và niên hạn xe chở người (không quy định rõ số chỗ đối với xe chở người).

Bộ GTVT đề xuất luật hóa và quy định rõ ràng hơn về đối tượng, chú thích rõ xe ô tô chở hàng tức là xe ô tô tải. Riêng đối với niên hạn xe ô tô chở người chỉ tính xe có số người cho phép chở từ 10 người trở lên (kể cả người lái). Như vậy, xe ô tô chở người đến 9 chỗ không có niên hạn sử dụng.

Dự thảo Luật đường bộ cũng quy định niên hạn sử dụng của xe được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe.

Niên hạn của xe cải tạo chuyển đổi công năng thực hiện theo quy định sau: Xe có niên hạn sử dụng cải tạo, chuyển đổi công năng thành xe không có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe trước khi cải tạo; Xe không có niên hạn sử dụng cải tạo, chuyển đổi công năng thành xe có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe sau khi cải tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định niên hạn đối với xe của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

“Chính phủ quy định cụ thể niên hạn xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ sử dụng cho mục đích kinh doanh vận tải nhưng không quá niên hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và niên hạn của xe cơ giới tham gia giao thông để thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế”- dự thảo quy định.

Cũng tại Điều 50 của dự thảo quy định: Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng không được tham gia giao thông. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý xe cơ giới hết niên hạn sử dụng tại địa bàn.

CSGT sẽ không được kiểm tra giấy tờ người ngồi sau xe máy? (PLO)- Ngoài những quyền hạn của CSGT, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định CSGT không được kiểm tra giấy tờ người ngồi sau xe máy.

THY NHUNG