Đếm ngược chờ cuộc bầu cử kịch tính hàng đầu lịch sử Mỹ 15/10/2024 05:30

Chưa đầy một tháng nữa các cử tri Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu để chọn ra vị tổng thống tiếp theo. Cuộc đua năm nay đã chứng kiến những kịch tính chưa từng có với các loạt diễn biến như ứng viên tổng thống bị ám sát hụt hai lần, lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm rút khỏi cuộc đua tái tranh cử, hai lần tranh luận tổng thống với những ứng viên khác nhau,...

Vậy diễn biến cuộc đua vào Nhà Trắng đang thế nào khi ngày bầu cử đến gần?

Quan điểm của các ứng viên

Trong bài phỏng vấn mới nhất với đài CBS, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã trình bày quan điểm của bà về loạt vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm. Về an ninh biên giới, nữ phó tổng thống khẳng định vấn đề người nhập cư là một “vấn đề tồn tại lâu dài” và cho rằng quốc hội Mỹ phải có hành động.

Về cuộc chiến ở Ukraine, bà Harris cho biết sẽ không gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Phó tổng thống Mỹ tránh trả lời liệu bà có ủng hộ nỗ lực của Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.

Trước đó, ngày 1-10, sau khi Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel, bà Harris đã lên án Tehran là thế lực “nguy hiểm và gây bất ổn” ở Trung Đông. “Tôi hoàn toàn ủng hộ lệnh của Tổng thống Biden yêu cầu quân đội Mỹ bắn hạ tên lửa Iran” - bà Harris nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: CNN

Về phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã từ chối cuộc phỏng vấn của CBS. Trong ngày 7-10, ông có bài phỏng vấn với chương trình truyền hình “The Hugh Hewitt Show” và đưa ra nhiều phát ngôn nhắm vào người nhập cư.

Ông Trump nói rằng hàng nghìn người nhập cư bị kết tội giết người đang phát tán “gen xấu” ở Mỹ. “Nhiều người trong số họ đã giết nhiều hơn một người, và giờ họ đang sống hạnh phúc tại Mỹ” - vị cựu tổng thống nói, đồng thời chỉ trích các chính sách của bà Harris ở biên giới phía nam chính là nguyên nhân.

Về các căng thẳng toàn cầu, ông Trump nói rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là bằng chứng cho thấy “thế giới hiện nay đang mất kiểm soát” và người Mỹ “đang rất gần với thảm họa toàn cầu” vì “chúng ta có một tổng thống và một phó tổng thống không tồn tại”. Ông Trump cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thế giới, cho rằng thế giới hiện có hai điểm nóng (Trung Đông và Nga-Ukraine).

Ông Trump cho rằng nếu ông tiếp tục tại vị với tư cách tổng thống thì “các bên gồm cả Iran sẽ tham gia Hiệp định Abraham” (thoả thuận hòa bình giữa Israel và các nước Ả Rập), nói thêm rằng nguyên nhân cơ bản của xung đột hiện nay ở Trung Đông là vì các nước trong khu vực “thiếu tôn trọng Mỹ”.

Kết quả thăm dò cho thấy điều gì?

Theo trang Council on Foreign Relations, tính đến đầu tháng 10, có 538 cuộc thăm dò kết quả bầu cử tổng thống được thực hiện trên toàn nước Mỹ. Trung bình các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2,6%. Tuy nhiên, tại các bang chiến trường, kết quả thăm dò rất sít sao nên việc dẫn trước 2-3% không cho thấy quá nhiều lợi thế của bà Harris so với đối thủ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại TP New York (Mỹ) ngày 9-10. Ảnh: AFP

Trên mặt trận truyền thông, những tuần qua bà Harris được cho là đã vượt mặt ông Trump. Theo đó, tờ The New York Times ngày 30-9 gọi nữ chính trị gia là “lựa chọn yêu nước duy nhất cho chức tổng thống” trong khi tờ New Yorker ngày 29-9 có bài viết với nhan đề “Kamala Harris cho vị trí tổng thống”, trong đó cho rằng bà đã “thể hiện các giá trị cơ bản và kỹ năng chính trị giúp bà có thể chấm dứt một kỷ nguyên đầy rẫy hiểm nguy do ông Donald Trump tạo ra”.

Ngoài ra, khoảng 20 đảng viên Cộng hòa ở bang Wisconsin hôm 26-9 đã công bố một bức thư ngỏ tuyên bố ủng hộ bà Harris.

Tuy nhiên, ông Trump không phải không có thành tích. Đầu tháng này, hơn 300 nhân vật nổi tiếng của đảng Cộng hòa, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đã viết bức thư chung, gọi ông Trump là “người gìn giữ hòa bình” và lập luận rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại bang Pennsylvania ngày 5-10. Ảnh: AFP

Theo đài ABC News, ông Trump vượt mặt bà Harris về số lượng hoạt động vận động tranh cử trong thời gian qua. Cụ thể, trong tháng 9, ông Trump đã tổ chức 21 sự kiện vận động tranh cử công khai trong khi bà Harris chỉ có 7 sự kiện. Trong tuần đầu tiên của tháng 10, ông Trump tổ chức 8 sự kiện vận động tranh cử, bà Harris chỉ tổ chức 2 sự kiện.

Cuộc đua khó đoán định

Nhìn vào tình hiện hiện tại, các chuyên gia dự đoán rằng cuộc đua tổng thống Mỹ năm nay sẽ kịch tính đến phút cuối.

Ông Zachary Peskowitz - GS khoa học chính trị tại ĐH Emory (Mỹ) - nhận định cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay “căng như dây đàn” và khả năng cao là sẽ không có ứng cử viên nào có thể bỏ xa đối thủ ở bất cứ bang nào trong bảy bang chiến trường. “Tôi nghĩ rằng chênh lệch phiếu phổ thông sẽ rất nhỏ, chỉ tầm 2-3%. Phiếu đại cử tri cũng sẽ cực kỳ sít sao. Rất có thể sẽ có một chiến thắng sít sao” - tờ The Economic Times dẫn lời ông Peskowitz.

Chuyên gia này còn dự đoán khả năng xảy ra trường hợp bà Harris và ông Trump hòa nhau về phiếu đại cử tri, khi đó, kết quả tổng thống sẽ do hạ viện mới quyết định.

Một điểm thú vị là hai chuyên gia hàng đầu về dự đoán kết bầu cử Mỹ đã đưa ra những đoán định hoàn toàn trái ngược, đài Fox News đưa tin. Theo đó, nhà sử học Allan Lichtman - người đưa ra dự đoán chính xác về kết quả của 9/10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây - tin rằng bà Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay.

Trong khi đó, chuyên gia thăm dò ý kiến ​​Nate Silver - người sáng lập trang web phân tích bầu cử FiveThirtyEight - cho rằng cơ hội chiến thắng của ông Trump là 58,2% và cơ hội chiến thắng của bà Harris là 41,6%.