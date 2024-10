Ông Obama vận động cho bà Harris, gửi thông điệp tới cử tri nam da màu 12/10/2024 08:42

Trong cuộc vận động tranh cử cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại TP Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) tối 10-10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có thông điệp quan trọng gửi tới các cử tri nam giới da màu và gốc Latinh, theo tờ The New York Times.

Theo đó, ông Obama cho biết các báo cáo mà ông nhận được, cho thấy sự ủng hộ của các nhóm cử tri nói trên dành cho bà Harris đang giảm sút so với sự ủng hộ mà ông nhận được khi ông tranh cử tổng thống vào năm 2008.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại TP Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) tối 10-10. Ảnh: AFP

"Các bạn đang đưa ra đủ loại lý do và lời bào chữa. Một phần lý do này theo tôi là các bạn không cảm thấy hứng thú với việc có một phụ nữ làm tổng thống. Vì vậy, các bạn đưa ra những lựa chọn thay thế khác và các lý do cho điều đó” – ông Obama nói.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại rằng: “Những người phụ nữ đã luôn ủng hộ chúng ta trong suốt thời gian qua”.

Theo tờ The Hill, phát biểu trên của ông Obama đã gửi một thông điệp cảnh báo đến các đảng viên Dân chủ. Theo đó, nếu đảng Dân chủ không tìm ra cách thuyết phục các cử tri nam da màu bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris, ông Trump sẽ có thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo số liệu phân tích gần đây, bà Harris nhận được sự ủng hộ từ các cử tri nữ lớn hơn nhiều so với ông Trump, nhưng ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ lại không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri nam gốc Latinh và da màu – hai nhóm cử tri có vai trò quan trọng đối với đảng Dân chủ.

Các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy cả Tổng thống Joe Biden và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đều nhận được sự ủng hộ từ các nhóm cử tri này cao hơn so với bà Harris, vào thời điểm họ vận động tranh cử.