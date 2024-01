ĐH Quốc gia TP.HCM đồng chủ trì thực hiện chương trình phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL

Ngày 20-1, tại TP Cần Thơ, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM, Bộ KH&CN và UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia, KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mã số KC.15/21-30.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu tại tọa đàm ngày 20-1. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, giai đoạn 2014-2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội miền Nam đồng chủ trì triển khai Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Các kết quả của Chương trình đã bước đầu được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng và liên kết vùng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao năng suất, giá trị của các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng.

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu, từ triển khai Chương trình đã cho thấy ĐBSCL vẫn còn đang đối mặt với các nhóm vấn đề như điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, công nghệ hiện đại, vốn, nhân lực, kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và cơ chế quản trị hợp tác liên vùng.

Vì vậy sau khi kết thúc Chương trình, ĐH Quốc gia TP.HCM với vai trò là một trung tâm nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nhân lực chất lượng cao đã thành lập Viện Biến đổi khí hậu trực thuộc Trường ĐH An Giang nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu về biến đổi khí hậu, môi trường vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Ngoài ra, Trường ĐH An Giang đang triển khai hai dự án quốc tế liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn như dự án tăng cường giáo dục ĐH lĩnh vực nông nghiệp tại ĐH Quốc gia TP.HCM với kinh phí 9,09 triệu USD do tổ chức KOICA Hàn Quốc tài trợ; dự án xây dựng và thiết lập chuỗi lúa gạo nông hộ nhỏ bền vững ở vùng ĐBSCL, kinh phí khoảng 4,3 triệu USD do Chính phủ Úc tại trợ.

“Với mong muốn đóng góp vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL, ĐH Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng khung Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030, KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL” – Giám đốc ĐH QUốc gia TP.HCM nói.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Vũ Hải Quân, Chương trình tập trung triển khai những nội dung quan trọng phục vụ hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển ĐBSCL, trong đó có phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cuối năm 2023, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2030, với tên gọi như trên.

ĐH Quốc gia TP.HCM được Bộ KH&CN giao cùng với Bộ TN&MT đồng chủ trì chương trình này. Đây là Chương trình rất quan trọng nhằm mục tiêu đóng góp, đưa ĐBSCL trở thành vùng kinh tế trọng điểm, văn minh, sinh thái và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà hoạt động chính sách, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Tọa đàm nhằm giới thiệu, lan tỏa các thông tin về mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, các yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và tiêu chí đánh giá chương trình.

Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đại diện cho địa phương và doanh nghiệp thảo luận và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm kiếm các giải pháp tiên phong, đột phá. Từ đề xuất các nhiệm vụ của các nhà khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy hợp tác quốc tế, giải quyết các vấn đề thực tiễn của ĐBSCL.

NHẪN NAM