Đi đám cưới về, người đàn ông bị xe tải cán tử vong 02/10/2024 18:08

Video: Đi đám cưới về, người đàn ông bị xe tải cán tử vong.

Chiều ngày 2-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông một người đi xe máy bị xe tải cán tử vong.

Thông tin ban đầu, gần 14 giờ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn M. (Tên viết tắt, 65 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển xe máy chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ Tân Vạn đi An Phú. Khi qua khỏi quốc lộ 1K khoảng 500m (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ ngã xuống đường.