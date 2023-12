Đi đào dế thì phát hiện bộ xương người trong rừng keo

Sáng 11-12, một lãnh đạo UBND phường Thanh Hà (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện bộ xương người trong rừng keo.

Hiện trường nơi người dân phát hiện bộ xương người. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 10-12, một người dân địa phương đi đào dế ở rừng keo (phường Thanh Hà) thì tá hoả phát hiện một bộ xương người. Quá hoảng sợ, người này trình báo cơ quan cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin, Công an TP Hội An và Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông NT (60 tuổi, phường Thanh Hà). Nạn nhân tử vong nghi do tự thiêu.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

THANH NHẬT