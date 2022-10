Di dời dân khẩn cấp ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

(PLO)- Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đến vùng lũ huyện Kỳ Sơn kiểm tra và yêu cầu di dời khẩn cấp người dân đang sống xung quanh khu vực này.

Ngày 6-10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đến các huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An) để làm việc, trao quà ủng hộ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử vào ngày 2-10.

Từ ngày 28-9 đến 2-10, trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to, xảy ra lũ quét, ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Đặc biệt là trận lũ quét xảy ra vào sáng 2-10 trên địa bàn bản Hòa Sơn và Sơn Hà của xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén (huyện biên giới Kỳ Sơn).

Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Tổng cục trưởng- Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã lên thăm hỏi, động viên, trao tặng 600 thùng mì tôm và 48 bình lọc nước cho nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Ông Tiến cùng đoàn công tác đã đã đi kiểm tra tại bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) và nhận định nguy cơ sạt lở cao địa chất bị đứt gãy, nguy cơ đẩy toàn bộ khối đất xuống các hộ đang sinh sống tại đây. Đồng thời, yêu cầu địa phương cắm biển cấm đoạn đường nguy cơ sạt lở và di dời khẩn cấp người dân sinh sống xung quanh đến nơi ở an toàn.

Tiếp theo, Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình khu vực có nguy cơ cao sạt trượt, sụt lún tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ). Tại đây, ông Nguyễn Văn Tiến yêu cầu di dời một số hộ dân trong vùng nguy hiểm và cắm biển cấm qua lại để an toàn tính mạng bà con nhân dân.

Dịp này đoàn công tác cũng đã kiểm tra điểm sạt lở của khối 4 thị trấn Mường Xén hiện nay có nhiều đoạn đứt gãy địa chất nguy cơ sạt lở núi xuống các hộ dân sinh sống ở khối 4 rất cao.

Ngay trong chiều 6-10, ông Nguyễn Hữu Minh- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã chủ trì cuộc họp tìm phương án sơ tán dân ngay do nguy cơ sạt lở đất và ảnh hưởng của lũ ống lũ quét ở xã tà Cạ.

Nhiều người dân đã đến tham dự và mong muốn được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn bởi thời tiết đang diễn ra phức tạp.

Ông Minh cho biết: “Tôi đã họp với người dân bàn hỗ trợ để làm nhà tạm cho người dân ở khu vực sạt lở đến ở tạm. Thứ hai là xin ý kiến của đồng bào là tái định cư sang vùng mới. Thứ ba là cung cấp nhu yếu phẩm đồng bào có ý kiến, vấn đề gì không...Toàn bộ bà con nhân dân đến họp xin được tái định cư vùng ở khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

