Đi vệ sinh ra máu ồ ạt, thanh niên suýt chết

(PLO)- Thanh niên 20 tuổi đi cầu ra máu ồ ạt rất nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa từ ruột non hiếm gặp và may mắn được cứu chữa kịp thời.

Ngày 25-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa can thiệp nút mạch cầm máu cứu nam bệnh nhân bị sốc mất máu nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa từ ruột non hiếm gặp. Bệnh nhân B. (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh nhẹ, da niêm nhạt, tiêu máu đỏ tươi rất nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân đi cầu ra máu tươi ồ ạt, được cấp cứu tại địa phương sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Nhận định bệnh nhân bị sốc giảm thể tích, các bác sĩ khoa Cấp cứu tiến hành xử trí lập 02 đường truyền, bù nhanh dịch truyền, truyền 4 đơn vị hồng cầu toàn phần, 2 đơn vị huyết tương. Kết quả nội soi đại tràng cấp cứu ghi nhận nhiều máu đỏ tươi, không tìm thấy vị trí chảy máu, nghi ngờ chảy máu từ ruột non nên tiến hành chụp cắt lớp vi tính bụng có cản quang thì bác sĩ phát hiện có thoát mạch. Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định chụp và nút động mạch điều trị cầm máu trên máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Sau 45 phút được can thiệp, sinh hiệu bệnh nhân ổn định được chuyển khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học truyền máu theo dõi và điều trị. Theo BS.CK2 Bồ Kim Phương, Tưởng khoa nội tiêu hóa –huyết học lâm sàng, tỉ lệ gặp xuất huyết tiêu hóa dưới trong dân số chung khoảng 20 người/100,000 người, tỉ lệ tử vong dao động khoảng 2-5%. Xuất huyết tiêu hóa dưới cấp tính có triệu chứng cổ điển là đi ngoài ra máu (có máu đỏ tươi hoặc đỏ thẩm thải qua trực tràng). Cách điều trị chủ yếu là điều trị bảo tồn do xuất huyết tiêu hóa dưới thường có xu hướng tự giới hạn. Tuy nhiên, ở những trường hợp nặng, các phương pháp chuyên sâu có thể được đặt ra và can thiệp nội mạch hiện nay được xem là một trong những phương pháp nhanh, hiệu quả và an toàn. Suýt chết vì vừa xuất huyết tiêu hóa, vừa nhồi máu cơ tim (PLO)- BV đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dẫn đến nhồi máu cơ tim hiếm gặp. HẢI DƯƠNG