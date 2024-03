Đi xe điện 'một vốn bốn lời', càng đi càng rẻ?

(PLO)- Giá tốt, chi phí tiết kiệm là một trong những điểm thu hút của xe điện VinFast so với xe xăng cùng phân khúc, đặc biệt hơn khi VinFast tung chính sách trả góp tốt nhất thị trường, giúp mọi tầng lớp khách hàng đều có thể sở hữu ô tô điện VinFast.

Chỉ 176.000 đồng/ngày, ô tô điện VinFast dễ mua chưa từng thấy

Ô tô vẫn là tài sản lớn nên bài toán kinh tế là yếu tố quan trọng khi khách hàng chọn mua xe. Đó là lý do vì sao xe điện VinFast nhận được sự quan tâm đặc biệt khi tung ra chương trình trả góp “3 nhất” vượt trội so với thị trường. Cụ thể, chương trình có thời hạn cho vay dài nhất với tối đa 8 năm; giá trị vay cao nhất - 70% giá xe và lãi suất thấp nhất - 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối.

“Mỗi ngày chưa đến 200.000 đồng trả góp cả lãi và gốc trong khi có luôn xe cho cả gia đình đi lại. Hai vợ chồng tôi đã chốt một chiếc VF 5 Plus ngay lập tức vì không nghĩ có thể sớm sở hữu ô tô đến thế”- anh Nguyễn Minh Tiến, giáo viên tại Hà Nam nói.

Cụ thể, nhờ thời hạn cho vay dài và lãi suất thấp, anh Tiến chỉ phải trả 5,29 triệu đồng tiền gốc và lãi hàng tháng cho chiếc xe VF 5 đã bao gồm pin.

Nhiều gia đình trẻ “chốt” ngay VF 5 khi VinFast tung chính sách trả góp hấp dẫn.

“Mức lãi suất vay tiêu dùng như ô tô chỉ 5% là không tưởng. Tôi cũng đổi xe xăng sang VF 8 trong dịp này”- chị Thuỷ Tiên (Hà Nội) một người làm việc trong ngành tài chính nói. Dù đủ tiền có thể thanh toán 1 lần, tuy nhiên chị Tiên vẫn sử dụng gói vay 70% của VinFast, số tiền dư ra chị đi đầu tư với lợi nhuận cao hơn tiền lãi 5% của VinFast.

Giới quan sát nhìn nhận, giải pháp tài chính từ VinFast giúp người dùng trút bỏ được 2 áp lực lớn nhất khi mua ô tô là khoản “vốn” bỏ ra ban đầu lớn và lo lắng lãi suất ở mức cao. Ở các gói vay thông thường, một số hãng xe chỉ ưu đãi năm đầu tiên và thả nổi ở năm thứ 2 trở đi (thường 10-15%).

Trong khi đó VinFast cố định ở mức lãi suất từ 5%, 8% và 9,5%, tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do hãng hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên. Khách hàng yên tâm khi mức chi trả cố định hàng tháng, không ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình.

“VinFast đứng ra nhận rủi ro nếu có khi lãi suất lên cao, giúp khoản vay mua xe không trở thành gánh nặng với khách hàng. Họ yên tâm hơn bởi đã biết trước số tiền cần trả, chủ động tài chính và không cần quan tâm đến biến động thị trường tài chính ra sao”. Một chuyên gia tài chính cá nhân cho biết.

“Nuôi” xe điện chỉ bằng nửa xe xăng, càng đi càng rẻ

Trong bài toán kinh tế khi chọn mua ô tô, xe điện VinFast càng có ưu thế vượt trội hoàn toàn so với xe xăng từ lúc lăn bánh, tới chi phí năng lượng hay bảo trì, bảo dưỡng.

Các chủ xe điện VinFast cho rằng mua xe điện là “một vốn bốn lời”.

Do được miễn phí trước bạ, chi phí lăn bánh của xe điện chỉ ngang với giá niêm yết. Trong khi xe xăng tốn thêm 10-12% phí trước bạ khiến xe bị đội giá lên hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chi phí lớn nhất từ khi lăn bánh với người sử dụng ô tô là nhiên liệu. Khi đặt lên bàn cân, xe điện tiết kiệm gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với xe xăng.

“VinFast VF 6 tôi lựa chọn mua pin nên chỉ tốn tiền sạc khoảng dưới 500 đồng/km. So với một mẫu xe cỡ B trước đây tôi dùng tốn khoảng 1.800 đồng/km mới thấy xe điện tiết kiệm ra sao”- anh Nguyễn Văn Hải (Hải Phòng) nói.

Theo anh Hải, ngay cả trong trường hợp chọn thuê pin, người dùng như anh cũng chỉ tốn thêm 1,8 triệu đồng/tháng/3.000 km. Tính ra chi phí nhiên liệu trên mỗi km vào khoảng 1.100 đồng - vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều so với xe xăng cùng phân khúc.

Không chỉ chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng với chính sách hậu mãi của VinFast mang đến sự hài lòng và an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Một chi phí khác người dùng bắt buộc phải trả trong quá trình sử dụng xe là bảo dưỡng. Do cấu tạo ít phức tạp và cần ít chi tiết cần thay thế, đồng thời chu kỳ bảo dưỡng dài hơn nên người dùng VinFast tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ.

“VF 8 bảo dưỡng lần đầu ở 12.000km, chỉ cần thay thế lọc gió điều hoà và phí bảo dưỡng hết tổng 719.000 đồng. Không có xe xăng có chi phí tốt như thế này”, anh Nguyễn Thành Nam (TP.HCM) cho rằng đây là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với xe xăng.

Anh Nam cho biết, chiếc xe xăng SUV cỡ D anh từng sử dụng tốn khoảng 1,5-2 triệu đồng/lần ở các mốc 5.000 và 10.000km. Tính ra sau 10.000 km xe xăng tốn gấp 4-5 lần so với VF 8 ở mốc 12.000km.

Dù có mức giá tốt, dễ tiếp cận và chi phí sử dụng rẻ, nhưng các dòng xe điện VinFast luôn vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc về nền tảng sức mạnh động cơ, tính năng thông minh hay trang bị an toàn. Cùng với chính sách hậu mãi số 1 thị trường, hệ thống trạm sạc 150.000 cổng phân bổ dày đặc dọc đất nước, ô tô điện VinFast mang lại sự an tâm cho người dùng sử dụng phương tiện giao thông xanh, cũng như góp phần thiết thực cho các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa xu hướng sống Xanh trong cộng đồng.

Ngày 1-3, VinFast chính thức phát động chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” lần 2. Khách hàng đã tham gia chiến dịch lần 1, đã mua một trong 3 dòng xe xăng đầu tiên sẽ được tri ân gói bảo dưỡng trị giá 5 triệu đồng đối với các chủ sở hữu xe Lux, 3 triệu đồng đối với xe Fadil trong thời hạn 3 năm và được giảm ngay 5% giá mua xe điện VinFast bất kỳ. Bên cạnh đặc quyền tri ân khách cũ, toàn bộ khách hàng đều được VinFast áp dụng chính sách hỗ trợ chưa từng có trên thị trường với gói ưu đãi mua xe trả góp “3 nhất”: Thời hạn cho vay dài nhất - tối đa lên tới 8 năm; Giá trị vay cao nhất - tới 70% giá xe; Lãi suất hấp dẫn nhất - chỉ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên.

