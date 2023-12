Diễn biến mới vụ Công ty Sen Vàng bị kiện liên quan đến hoa hậu Lê Hoàng Phương

Ngày 14-12, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết Công ty CP Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (gọi tắt Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) đã nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ kiện liên quan đến hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng đối với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng). Vụ kiện sẽ được tòa án thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ký hết hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng

Theo đơn khởi kiện của Bệnh viện thẩm Mỹ Nam An, ngày 17-3, giữa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng. Trong đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand 2023 sẽ được ghi nhận quyền lợi trong hợp đồng rằng hoa hậu đăng quang là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An trong 2 năm từ khi đăng quang.

Đêm 27-8-2023, Lê Hoàng Phương đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngay sau đó, BTC (công ty quản lý, đại diện cho hoa hậu Lê Hoàng Phương) thực hiện ký kết, đàm phán đối với các hợp đồng quảng cáo, quảng bá thương hiệu...

Tối 7-11-2023, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đăng tải trên Facebook cá nhân với nội dung về hành trình thay đổi và hình ảnh liên quan đến hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Theo Công ty Sen Vàng, hình ảnh sử dụng trong bài đăng được chụp vào ngày 29-7-2022. Thời điểm này Lê Hoàng Phương chưa tham gia cuộc thi và BTC chưa phải là công ty quản lý đối với Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Động thái này xuất phát từ cá nhân bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lê Hoàng Phương, không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa hai bên cũng như BTC. Sau đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã gỡ bỏ bài đăng...

Tuy nhiên, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An lại đưa sự việc nêu trên lên các nền tảng mạng xã hội và cho rằng BTC vi phạm hợp đồng, yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng... gây thiệt hại về thương hiệu, uy tín và hình ảnh của BTC.

Từ đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đi kiện để hủy bỏ hợp đồng ký kết ngày 17-3-2023 giữa các bên, buộc Công ty Sen Vàng hoàn trả 10 tỉ đồng.

Gỡ toàn bộ hình ảnh liên quan Miss Grand Việt Nam 2023

Theo thông cáo báo chí mới nhất của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đăng tải trên Fanpage ngày 14-12, tổng giám đốc bệnh viện khẳng định đã gỡ một số hình ảnh quảng cáo ngoài trời, xóa vĩnh viễn các bài viết, hình ảnh, video liên quan đến Lê Hoàng Phương.

Theo bà Nguyễn Thị Như Lan (tổng giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An), sau khi nộp đơn khởi kiện và nhận được giấy báo nhận đơn từ TAND quận Bình Thạnh vào ngày 28-11-2023, một ngày sau, bệnh viện đã gửi văn bản đến UBND quận 10 và Phòng Quản lý đô thị quận 10 xin lắp đặt giàn giáo, che bạt để tháo gỡ, sửa chữa, chuyển đổi nội dung và hình ảnh trên bảng hiệu ngoài trời. Cụ thể, bệnh viện đã xóa bỏ hình ảnh quảng cáo của Miss Grand 2022 Đoàn Thiên Ân và Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương, thay bằng logo thương hiệu bệnh viện.

Trước đó, Công ty Sen Vàng cũng đưa ra thông cáo báo chí về vụ việc trên. Theo đó, Công ty Sen Vàng cho rằng vụ việc xuất phát từ cá nhân bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lê Hoàng Phương, không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Sen Vàng và Nam An.

