Diễn biến mới vụ người đàn ông để ô tô trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng 03/07/2024 10:07

Tin từ Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, sáng 3-7, cho biết đơn vị đang truy tìm người đàn ông trong vụ để lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy sông Hồng.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 2-7, người dân phát hiện một người đàn ông đỗ ô tô màu đỏ, nhãn hiệu Honda trên cầu Phong Châu đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao rồi nhảy xuống sông Hồng.

Công an huyện Lâm Thao xác định người này là THH, 32 tuổi, ngụ TP Việt Trì. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cùng các cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm anh THH nhưng chưa thấy nên Công an Lâm Thao phát thông báo truy tìm.

Công an huyện Lâm Thao cũng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ, Công an Hà Nội, Công an Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức rà soát, xác minh truy tìm anh THH.

Chiếc xe Honda mà anh THH để lại trên cầu rồi nhảy xuống sông. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 2-7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông mặc áo đen, đậu xe trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông.

Sự việc gây ùn tắc giao thông trên cây cầu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, lực lượng chức năng huyện Lâm Thao đã có mặt tại hiện trường, di dời chiếc xe và điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ vụ việc.