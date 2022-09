Điện lực TP.HCM ủng hộ đồng bào miền Trung 300 triệu đồng khắc phục thiên tai

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn song Tổng công ty vẫn duy trì hoạt động truyền thống là vận động cán bộ công nhân viên đóng góp 1-3 ngày lương cho Quỹ Tương trợ.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Tổng công ty gửi món quà hỗ trợ đến người dân các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ để tiếp sức vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban vận động cứu trợ TP.HCM cho biết, Tổng công ty Điện lực TP.HCM là đơn vị đầu tiên kết nối với Cơ quan Mặt trận để ủng hộ đồng bào miền Trung sau khi cơn bão số 4 đi qua.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn trân trọng nghĩa tình của Tổng công ty cũng như của các tổ chức, cá nhân với hoạt động tương trợ này.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM sẽ nhanh chóng chuyển những khoản hỗ trợ của doanh nghiệp và người dân TP.HCM đến với đồng bào miền Trung ruột thịt.

