Diễn viên Hồng Diễm nói không với 'cảnh nóng', nhưng vẫn diễn cảnh 'âm ấm'

Ngày 27-2, Trung tâm phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức họp báo ra mắt bộ phim Trạm cứu hộ trái tim.

Đây là bộ phim mới nhất của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Lấy đề tài hôn nhân - gia đình, phim Trạm cứu hộ trái tim xoay quanh những số phận đặc biệt, trong đó người phụ nữ là trung tâm.

Bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) là người phụ nữ tài sắc bị chồng phản bội, cô con gái lại chọn không đứng ở phía mình trong thời điểm tuyệt vọng nhất. Ngân Hà (Hồng Diễm) trưởng thành với vết sẹo tuổi thơ bị mẹ từ khước. Cô kết hôn với Nghĩa (Quang Sự) - bị nỗi hận thù từ quá khứ che mờ lý trí.

Diễn viên Hồng Diễm và Quang Sự trong phim. Ảnh: VFC.

Đặc biệt, phim có sự góp mặt của các diễn viên đến từ phía Nam là NSND Mỹ Uyên, diễn viên Thúy Diễm và Trương Thanh Long. NSND Mỹ Uyên tiếp tục đóng mẹ chồng của Hồng Diễm, tương tự bộ phim Cả một đời ân oán. Tuy nhiên, ở phim này, nhân vật của chị yêu thương và ủng hộ con dâu hết lòng.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa khẳng định dù có yếu tố nhân vật bị phản bội nhưng Trạm cứu hộ trái tim không khai thác đề tài ngoại tình. Ê-kíp làm phim cố gắng tạo ra màu sắc mới cho những đề tài quen thuộc trên màn ảnh.

Đảm nhận vai người phụ nữ bất hạnh, bị lừa dối trong hôn nhân, diễn viên Hồng Diễm cho biết đây là mô-típ nhân vật không mới nhưng cố gắng vượt lên chính mình.

"Vai Ngân Hà hướng thiện, tìm con đường tươi sáng trong biến cố. Không phải biến cố nào trong hôn nhân cũng giống nhau nên tôi không quá lo ngại việc lặp lại hình tượng cũ trên màn ảnh"- Hồng Diễm bày tỏ.

Cô giữ nguyên quan điểm làm phim nói không với cảnh nóng. Trong phim Hồng Diễm và Quang Sự đóng vợ chồng, tuy có một số cảnh thân mật nhưng không quá táo bạo. Những cảnh này được các diễn viên tếu táo là “âm ấm” chứ không phải là cảnh nóng.

Diễn viên Hồng Diễm tại cuộc họp báo. Ảnh: VFC.

Trong khi đó, diễn viên Lương Thu Trang vào vai chuyên gia tâm lý, mang một vết thương tâm hồn không thể chữa lành. Vai phản diện của Lương Thu Trang được bật mí rất "đáng ghét".

"Tôi lo khi phim phát sóng, không biết mình có tinh thần thép để đối diện với dư luận hay không. Nhân vật An Nhiên cho tôi cơ hội vượt qua vùng an toàn. An Nhiên làm công việc chữa lành cho người khác nhưng không thể tự cứu lấy mình" - Lương Thu Trang bật mí.

Trạm cứu hộ trái tim đặt phụ nữ vào trung tâm các mối quan hệ, họ gặp những tình huống trái ngang. Sau tất cả, các nhân vật trưởng thành từ biến cố, tìm thấy những giá trị sống tốt đẹp.

Phim lên sóng 21g40 từ thứ 2 đến thứ 4 trên VTV, bắt đầu từ ngày 11-3-2024.

VIẾT THỊNH