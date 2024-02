Diễn viên Thủy Phạm qua đời ở tuổi 35, NSƯT Công Ninh và nhiều nghệ sĩ tiếc thương

Nói với PLO, NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền cho biết diễn viên Thủy Phạm đã qua đời ở tuổi 35 tại quê nhà Đức Trọng Lâm Đồng vào 17h chiều 31-1 vì tai nạn giao thông.

Diễn viên Thủy Phạm qua đời vì tai nạn giao thông (1990-2024)

"Thuỷ tham gia và vừa hoàn thành một giai đoạn trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp của tôi. Em là một diễn viên rất đam mê với nghề, em ấy không từ bỏ một sự góp ý nào để có thể hoàn thiện mình.

Trước đó, trong phim Đặc vụ Ma Cao, Thủy qua Ma Cao để đóng phim và vai diễn đó của Thuỷ rất được mọi người yêu thích” - NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền nghẹn ngào cho hay.

Trước đó, khi hay tin diễn viên Thủy Phạm qua đời, NSƯT Nhâm Minh Hiền đã từ Đà Lạt về quê nhà của nữ diễn viên để phụ giúp gia đình lo hậu sự cho người em gái thân thương.

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Thủy Phạm khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp không khỏi xót xa.

Trên trang cá nhân, NSƯT Công Ninh tiễn biệt: “Ra đi thanh thản nhé Thủy Phạm! Xin chia buồn cùng người thân và gia đình”

Diễn viên Cao Minh Đạt xót xa: "Tiếc thương đứa em gái, em còn quá trẻ... Bộ phim đóng cùng em Trong vòng xoay tội ác. Ngàn thu vĩnh biệt, xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến. Anh chị xin cầu nguyện cho hương hồn Thuỷ Phạm sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng".

Diễn viên Cao Minh Đạt cùng cố diễn viên Thủy Phạm. Ảnh: NSCC

Diễn viên Hoài An tiếc thương: “Em ơi, nơi ấy an yên và thanh thản nhé, kiếp sau sẽ là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, thân thiện và hạnh phúc nha Thủy Phạm. Đau xót quá, bần thần cả người từ hôm qua đến giờ, không biết nói gì hơn…Thương tiễn em…Xin thành kính chia sẻ nỗi buồn to lớn này cùng gia đình vào những ngày cận Tết”

Diễn viên Hồng Ánh buồn bã viết trên Facebook: "Vô thường quá em gái ơi, chỉ mới hôm qua thôi mà! Nhìn cha mẹ già khóc nấc thương em mà tim chị thắt lại. Em nằm đó đẹp như đang ngủ! An nghỉ em gái nhé! Thương thật thương!".

Diễn viên Thanh Trúc bày tỏ: "Thương em. Hứa là kiếp sau phải là một người phụ nữ xinh đẹp và sung sướng, hạnh phúc nhé. Lỡ một cái hẹn, chị em mình xa cách nhau một kiếp người rồi Thủy ơi… Nhớ những lúc chị em mình cùng khóc, cùng cười, cùng ôm nhau không hả Thủy?"

Thủy Phạm tên thật là Phạm Thị Thu Thủy sinh năm 1990 tại Lâm Đồng, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng.

Cô được công biết đến từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2013. Sau khi giành giải Đồng cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2013, sự nghiệp người mẫu của Thủy Phạm đã phát triển hơn rất nhiều và không chỉ thế, cô nàng sinh năm 1990 này còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Thủy Phạm sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73, số đo hình thể là 83-62-90, cô gái Lâm Đồng này gây ấn tượng bởi làn da trắng, gương mặt xinh và thân hình nóng bỏng.

Tại các sàn catwalk nổi tiếng tại Việt Nam, Thủy Phạm là một gương mặt không còn xa lạ khi người đẹp này thường xuyên được mời trình diễn trong các sự kiện.

Cô nàng còn làm người mẫu ảnh thời trang hay người mẫu ảnh cho các tạp chí lớn trong nước, bên cạnh đó cô còn nhận được sự ưu ái của các nhà thiết kế, thương hiệu, đạo diễn và nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi.

Thủy Phạm là một nữ nghệ sĩ đa năng

Trước khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, Thủy Phạm từng thử sức với vai trò diễn viên. Với gương mặt góc cạnh, cá tính, cô được đạo diễn tin cậy giao cho vai diễn đa tính cách.

Tính đến nay, Thủy Phạm đã tham gia nhiều dự án của các đạo diễn như NSƯT Nhâm Minh Hiền, Quách Khoa Nam, Phương Điền, Châu Huế, Minh Cao, Trần Ngọc Phong... và ghi dấu ấn qua các phim như Vũ khúc trong đêm, Trò chơi định mệnh, Tìm chồng cho vợ tôi, Chiếc vòng ngọc huyết, Mặn hơn muối, Muôn mặt cuộc đời, Đặc vụ ở macao, Mẹ hổ dạy con dâu Thuỷ Hương, Hoa cúc vàng trong bão, Giữa hai bờ thiện, Giọt máu vô hình, Hợp đồng bán mình, Trong vòng xoáy tội ác, Mặt nạ trong mặt, Màu cát…

Tang lễ của diễn viên Thuỷ Phạm được tổ chức tại nhà riêng thôn Tân Phú, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Lễ di quan lúc 7h ngày 3-2, sau đó chôn cất tại nghĩa trang thôn Tân Trung, Lâm Đồng.

Nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm qua đời ở tuổi 78 (PLO)- Nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm, một trong 7 nghệ sĩ tại viện dưỡng lão nghệ sĩ đã qua đời ở tuổi 78 vì tuổi cao sức yếu.

THĂNG BÌNH