Điều chỉnh giao thông trung tâm TP.HCM đêm giao thừa

(PLO)- Trước, trong và sau thời điểm TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới, lộ trình di chuyển trên các tuyến đường trung tâm TP sẽ được lực lượng chức năng điều chỉnh.



Ngày 19-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) thông báo về kế hoạch đảm bảo trật tự giao thông khu vực trung tâm thành phố trong đêm giao thừa và pháo hoa đón năm mới.

Theo kế hoạch, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa tại sáu điểm. Một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Năm điểm bắn tầm thấp tại: Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức; Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11; Quảng trường Rừng Sác, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi; Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Bên cạnh đó, TP còn tổ chức chương trình biểu diễn ánh sáng - nhạc nước - Drone ánh sáng nghệ thuật trên mặt sông Sài Gòn.

Để đảm bảo việc đi lại của người dân tham gia lễ hội được thông suốt, an toàn, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ngay trung tâm thành phố.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh và dự phòng các tình huống khẩn cấp, một số tuyến đường xung quanh sẽ được cô lập, không cho các phương tiện di chuyển vào như: khu vực Cầu Ba Son, khu vực Cầu Khánh Hội, đoạn đường Võ Văn Kiệt Từ giáp Tôn Đức Thắng đến Hồ Tùng Mậu, đường Hàm Nghi từ giáp Tôn Đức Thắng đến Hồ Tùng Mậu.

Phòng CSGT dự kiến tổ chức các hoạt động phân luồng giao thông xung quanh khu vực tổ chức chương trình pháo hoa nghệ thuật như sau:

Từ 19 giờ đến 20 giờ 30: Lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng khác tiến hành nhắc nhở, yêu cầu người và phương tiện không dừng, đỗ trái phép trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến Tôn Đức Thắng (đoạn từ hầm chui cầu Khánh Hội), Võ Văn Kiệt (từ Võ Văn Kiệt + Tôn Thất Đạm đến Võ Văn Kiệt + Nguyễn Văn Cừ), Mai Chí Thọ (từ đầu hầm thành phố Thủ Đức đến Mai Chí Thọ + Nguyễn Cơ Thạch).

Căn cứ tình hình giao thông, lực lượng CSGT tại các giao lộ sẽ tiến hành hạn chế xe ô tô di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng (từ cầu Khánh Hội đến Công trường Mê Linh) và phân luồng từ xa đối với các giao lộ trên tuyến Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ để hạn chế lượng phương tiện di chuyển vào khu vực trung tâm, tập trung tại khu vực 2 đầu hầm gây phức tạp tình hình.



Lộ trình di chuyển thay thế khi cô lập các tuyến đường phục vụ người dân xem chương trình pháo hoa nghệ thuật:

+ Hướng từ quận Bình Thạnh đi Quận 4: Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - Quận 4.

+ Hướng từ Quận 4 đi quận Bình Thạnh: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai - đi quận Bình Thạnh.

+ Hướng từ thành phố Thủ Đức đi Quận 3, 5: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - đường 3/2 - đi Quận 3, 5.

+ Hướng từ Quận 3, 5 đi thành phố Thủ Đức: đường 3/2 - CMT8 - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - đi thành phố Thủ Đức.

NGUYỄN YÊN