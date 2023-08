(PLO)- VKSND quận Bình Tân, TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Youtuber Võ Minh Điền gây rối trật tự công cộng.

Theo nguồn tin của PLO, liên quan Võ Minh Điền (Youtuber), VKSND quận Bình Tân, TP.HCM đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề và cá nhân liên quan đến vụ án.

Bị can Võ Minh Điền bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 22-2-2023.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Võ Minh Điền về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết luận điều tra, Võ Minh Điền dùng mạng xã hội Youtube để phát trực tiếp (livestream). Khi livestream, Điền xảy ra mâu thuẫn với nhóm Youtuber Hà Kim Ngân.

Lâm Duy Bảo Sơn (hay còn gọi là “Sơn mặt quỷ”, YouTuber) quen biết Điền, Ngân và chồng của Ngân nên muốn đứng ra giảng hòa.

Trưa 17-2-2023, S đến nhà của Điền tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để giảng hòa nhưng không được. Sơn hẹn Điền đến quán ăn tại huyện Bình Chánh để nói chuyện.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Điền đến điểm hẹn nhưng Sơn không tới. Điền về nhà livestream chửi bởi, thách thức Sơn.

Lúc này, S đang nhậu cùng Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Hoàng Hải và Trần Công Tấn. Sơn thấy Điền đang livestream chửi mình nên muốn gặp để hỏi rõ lý do.

Khoảng tối cùng ngày, Sơn cùng Tùng, Hải, Tấn đi đến nhà Điền. Lúc này, có nhiều người hâm mộ đến để livestream việc Điền và Sơn gặp nhau đưa lên mạng xã hội.

Khi Sơn thông báo đã đến nhà Điền thì Điền không livestream nữa mà cầm một cây dũ ba khúc chạy ra đầu hẻm.

Khi nhóm của Sơn đến đầu hẻm, xuống xe đi vào thì bị một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh. Nhóm thanh niên này đập phá xe gây hư hỏng nặng và đánh Tùng bị thương tích nhẹ.

Sau khi xảy ra sự việc, nhóm của Sơn đã đến Công an phường Bình Hưng Hòa B trình báo. Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B có mặt ở hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai.

SONG MAI