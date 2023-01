Điều tra 'Nhan nhản rao làm giấy tờ giả trên mạng' - Bài 1: Làm nhanh, lấy liền trong ngày

Trên mạng xã hội nhan nhản thông tin “nhận làm tất cả các loại giấy tờ giả” với giá vài trăm ngàn đồng, có người còn tạo hẳn các hội, nhóm trên mạng xã hội để làm “dịch vụ” này.

Chúng tôi gõ thử cụm từ “làm giấy khám sức khỏe” trên mạng xã hội, ngay lập tức xuất hiện hàng chục bài viết quảng cáo làm giấy tờ cấp tốc, uy tín, lấy ngay, ship tận nhà, chuẩn theo Thông tư 14/2013...

Ngày 11-12-2022, tài khoản Đỗ Duy Mạnh đăng tải bài viết nhận làm giấy khám sức khỏe “lấy trong ngày” trên nhóm “Giấy khám sức khỏe”.

Nội dung bài quảng cáo là tài khoản này nhận làm tất cả mẫu giấy khám sức khỏe A4, A3, A3 có ảnh giáp lai, thi bằng lái xe, xin việc lái xe, giấy ra viện, nằm viện... chỉ 60.000 đồng. Ở bên dưới, chủ tài khoản đăng hàng loạt giấy khám sức khỏe có con dấu, chữ ký của một bệnh viện để tiếp thị.

Chúng tôi đã liên hệ với tài khoản Đỗ Duy Mạnh để yêu cầu làm một giấy khám sức khỏe dành cho tài xế và được báo giá 400.000 đồng, phí giao hàng là 30.000 đồng.

Khi chúng tôi đặt vấn đề là đang ở TP.HCM, tài khoản này khẳng định: “Làm được dễ dàng”.

Để khách hàng an tâm, người này yêu cầu chúng tôi chỉ gửi một tấm ảnh, không cần bất kỳ thông tin cá nhân nào “để tránh bị lộ thông tin cá nhân”. Khi nhận, giấy khám sức khỏe sẽ chỉ có con dấu và các kết quả khám lâm sàng cùng chữ ký của bác sĩ, còn các thông tin cá nhân thì khách hàng sẽ tự điền vào. Khi chúng tôi hỏi: “Giấy này là giả hay thật?”, chủ tài khoản thản nhiên trả lời: “Giả!”.

Tương tự, trong nhóm “Tìm việc làm quận Cầu Giấy/Hà Nội/Group”, tài khoản Hoang Nguenghoang cũng đăng bài viết nhận làm giấy khám sức khỏe lấy ngay trong ngày, uy tín, giá rẻ.

Theo quảng cáo, tài khoản này nhận giao hàng COD (giao hàng thu tiền) tất cả tỉnh, thành. Mức giá 50.000-300.000 đồng, tùy loại dịch vụ. Đối với khách mua sỉ sẽ được giảm giá, giao hàng miễn phí.

Ngoài hai tài khoản này còn có hàng loạt Facebooker khác rao bán các loại giấy khám sức khỏe lấy liền.

Ngày 2-12-2022, trên nhóm “Việc làm Tân Bình - TP.HCM”, tài khoản Facebook tên Hồ Sơ Xin Việc đăng tải nhiều bài viết nhận làm hồ sơ xin việc, khám sức khỏe cận lâm sàng, bằng cấp phôtô công chứng.

PV đã liên hệ với người này qua số điện thoại 0879737756 để tìm hiểu thông tin về hồ sơ xin việc. Qua trao đổi, người này cho biết nhận làm trọn gói với giá 400.000 đồng. Bộ hồ sơ này bao gồm bản hạnh kiểm, đơn xin việc, hai sơ yếu lý lịch, một giấy khám sức khỏe và hai loại giấy tờ chứng thực của UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

“Bạn gửi thêm CCCD và hộ khẩu để mình công chứng luôn cho. Nếu muốn công chứng thêm bằng cấp thì 50.000 đồng/bằng. Nếu làm thì chụp giấy tờ gửi để làm, làm xong thì gửi giao hàng, khoảng một ngày là tới” - người này nói, yêu cầu chụp ảnh để gửi và yêu cầu đặt cọc 100.000 đồng.

PV tỏ vẻ lo ngại, yêu cầu xem “hàng” trước khi nhận, người này quả quyết: “Trước khi đi chứng anh gửi em xem trước, anh vẫn để cho kiểm tra, chứng thực không làm giả đâu mà lo”. Sau đó, người này còn quảng cáo thêm: “Mình làm được tất cả các loại bằng, chỉ cần gửi mẫu là làm theo được”.

Đáng nói, việc chứng thực được người này quảng cáo chắc nịch là chính xác của UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tuy nhiên, việc chứng thực này không cần giấy tờ gốc để đối chiếu mà vẫn làm được. Để khách hàng yên tâm, người này cho biết “đang làm trong phường Phú Hòa nên làm được”.

Hôm sau, người này gửi cho PV một số hình ảnh về giấy tờ, hồ sơ đã công chứng, đóng dấu của UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Theo tìm hiểu của PV, người nhận làm giấy tờ tên Vũ, hiện sống tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Vũ sử dụng số điện thoại 08797377... để trao đổi với những khách hàng có nhu cầu làm bằng nhanh chóng. Người này cũng rất cẩn thận, hạn chế tối đa việc giao hàng trực tiếp, chỉ làm thông qua dịch vụ giao hàng.

Trên tài khoản giao hàng của người này, mỗi ngày có hàng chục đơn hàng là giấy tờ làm giả được xuất đi khắp nơi. Địa điểm số hàng được xuất đi là tại khu Ninh Sơn, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát.

Chúng tôi cũng nắm được thông tin người tên Vũ làm công nhân, không công tác tại phường Phú Hòa như tự xưng.•

Bộ Công an phá đường dây làm, mua bán giấy tờ giả

Ngày 30-12-2022, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá nhóm người hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng Internet. Thu giữ 1.000 con dấu giả, 3.000 tem giả, 6.000 phôi bằng cấp giả, 1.100 bằng cấp...

Đường dây này do vợ chồng Trần Phúc (39 tuổi) và Nguyễn Thị Tươi (37 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu. Ngoài Phúc và Tươi, công an đã triệu tập làm việc với bốn người khác liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả.

Theo điều tra, đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay và nhận làm hàng ngàn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả trên cả nước với số tiền 2-3 triệu đồng. Trong nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Công an cũng xác định số tiền mà nhóm này hưởng lợi trái phép lên đến hơn 30 tỉ đồng.

Để đường dây hoạt động, Phúc và Tươi đã tạo lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo với nội dung: “Em nhận làm mới và cấp lại các loại CMND, CCCD, đăng ký xe, cà vẹt, bằng cấp III đến đại học, giấy phép lái xe xe máy, ô tô B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc”.