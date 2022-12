ĐIỀU TRA: Nhiều điểm bán, sử dụng ma túy ở TP.HCM - Bài 2: Nhà nghỉ vừa bán vừa cho sử dụng ma túy

Nam thanh niên xưng tên là Ngô (34 tuổi, quê Đắk Lắk, nghiện hơn ba năm - tên các nhân vật trong bài đã được đổi) mà chúng tôi tình cờ gặp cho biết: Một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân, TP.HCM) có bán “hàng” và “bao” sử dụng, không lo bị công an hay ai dòm ngó và chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng là được!

Sáng 28-4, Ngô đi vào nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân và người đàn ông đứng sẵn bên trong đưa ma túy cho người nghiện. Ảnh: TÂN -YÊN

Theo Ngô, những người tới đây mua “hàng” phần lớn là khách quen hoặc được giới thiệu.

“Thường nơi này có một người đàn ông bán “hàng”. Vào sáng sớm, không có người này thì có người khác bán thay. Cứ bước vào đó là họ thu phí 10.000 đồng gọi là “tiền bàn” để người vào chơi không bị “hốt”” - Tuấn (người mua ma túy ở quận Gò Vấp trên số báo trước chúng tôi đã đề cập) khẳng định những điều Ngô nói là thật.

Sáng 28-4, Ngô và một người bạn chở nhau trên xe máy từ đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) hướng về đường Nguyễn Thị Tú, khi đến trước một hiệu thuốc, người này dừng lại mua xylanh và kim tiêm.

Cả hai chạy thẳng vào hẻm 289 đường Nguyễn Thị Tú, dừng trước một nhà nghỉ có địa chỉ 289/... thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Ngồi ở quầy tiếp tân, một thanh niên chừng 30 tuổi đón khách. Ngô ra vẻ đã quen từ trước, đưa ra tờ 500.000 đồng rồi nói: “Đại gia. Quen. Nợ mười ngàn không cho”.

Nam tiếp tân phân bua: “Ông nhìn máy quay chĩa xuống, toàn ăn chửi của bà chủ; thiếu tiền phải bỏ tiền túi ra bù vào. Tưởng tôi sướng à, tôi cũng chỉ làm lính thôi. Ngày đếm đầu người, đếm tiền, nếu thiếu thì phải bỏ tiền túi ra đập vào”.

Nam tiếp tân hỏi: “Lấy mấy cái?”, Ngô nói hai cái thì người này trả lại tiền thối. Sau đó, Ngô và bạn tự nhiên bước theo một người đàn ông đội nón kết, mặc áo sơmi trắng đến “bãi đáp”. Quãng đường từ quầy tiếp tân đến “bãi đáp” chừng 15 m, tối om om, hẹp và nếu hai người đi ngược phải lách để tránh nhau.

Khi đến gần căn phòng sáng đèn, người đàn ông đi trước dừng lại hỏi: “Hai cái à?”, Ngô và bạn xác nhận: “Hai cái!” rồi im lặng lấy hàng từ tay người đàn ông dẫn đường. Cả hai bước vội vào căn phòng chừng 17 m2.

Trong căn phòng nhỏ là “bãi đáp” sặc mùi thuốc lá, cạnh tường là chiếc giường không trải ga, trên nệm cáu bẩn lỗ chỗ vết thuốc lá châm.

Ngô và bạn lúi húi cắt đoạn ống nhựa, lấy ra cục chất bột màu trắng ngà đổ vào kim tiêm. Cả hai liên hồi xóc lắc, búng ngón tay vào kim tiêm lạch cạch một hồi rồi xắn tay áo, bơm vào ven.

Lúc này, một thanh niên chừng 25 tuổi cầm xấp tiền lẻ tiến vào hỏi trống không: “Ông đâu rồi ta?” (ý hỏi người đàn ông bán “hàng”).

Bên trong căn phòng, Ngô gặp người nghiện khác đang lúi húi tiêm chích. Ảnh: TÂN - YÊN

Ngô và bạn khoát tay chỉ ra ngoài. Người này ra tìm nhưng không có nên quay lại hỏi: “Sao không thấy ổng ta?”. Ngô nói: “Mới lấy đó mà!”. Lúc này, người đàn ông từ ngoài đi vào nên “vị khách” quay ra giao dịch.

Người này sau đó vào trong. Ngô thấy người này không chích mà dùng giấy bạc, bật lửa xì xụp hít nên hỏi: “Thổi hả anh. Thổi vậy bao nhiêu cho đủ”. Người kia trả lời: “Sáng giờ làm ba cái. Hết sạch”. Ngô chép miệng: “Thổi nhanh hết lắm”.

Sáng 29-4, Ngô vội chạy xe máy đến nhà nghỉ để mua hàng vì đang cơn “vã”, không thể nhấc nổi cái búa đóng đinh.

Đứng bên quầy tiếp tân không phải là nam thanh niên hôm trước mà là một người đàn ông và một phụ nữ không đeo khẩu trang, tuổi chừng 50. Người đàn ông trực tiếp “phục vụ”.

Lúc này, Ngô nói: “Thiếu ít tiền, lấy hai cái”. Người đàn ông tự nhiên: “Hai thằng mà có sáu ngàn”. Tuấn nói: “Tí nữa đưa cho”. Ông này tiếp: “Thiếu 15 ngàn” (tức là tiền bàn 20.000 đồng cho hai người).

Kế đến, ông này đưa “cục hàng” bé tí cho Ngô. Lúc này, người phụ nữ đứng bên tỏ thái độ cảnh giác: “Tranh thủ nhé!”. Người đàn ông cũng nhắc: “Tranh thủ nha, chứ ngày lễ rồi!”.

Ngô và bạn bước vào lối đi hẹp đến “bãi đáp” là căn phòng quen thuộc. Trên quãng đường 15 m này, Ngô gặp một thanh niên từ trong phòng đi ra và người này chào nhưng Ngô lặng thinh, bước thẳng vào căn phòng vì đang lên cơn vã thuốc.

Trong căn phòng, với các động tác thuần thục, chính xác, Ngô dùng răng xé lớp nylon bên ngoài ống hút, rồi lấy ra “cục hàng” trắng ngà trong ống hút để pha chế.

Lúc này, có một người chừng 50 tuổi bước vào và ông này cũng yên lặng pha chế. Không có nước cất, Ngô chìa tay và người đàn ông yên lặng đổ một ít nước suối vào lòng bàn tay và Ngô dùng kim tiêm hút số nước này vào xylanh để pha chế.

Theo Ngô, vào trong phòng là phải chơi, nếu không sẽ bị nghi vấn. “Không chơi là tụi nó nghi, báo cho ông chủ nhà nghỉ là mình thấy cảnh luôn. Cái phòng này lúc nào tôi vào cũng năm, sáu thằng ngồi chơi với nhau, có khi phải xếp hàng. Phòng này nó chả cho ai thuê bao giờ, khách vào nhà nghỉ thấy một đống ông ngồi vừa tiêm vừa chích, chắc ngất xỉu” - Tuấn nói.•

Chủ tịch quận Gò Vấp chỉ đạo xác minh

“hẻm có 4 người bán ma túy”

Liên quan đến phóng sự điều tra “Nhiều điểm bán, sử dụng ma túy ở TP.HCM” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vào sáng 7-12, ngay trong ngày 7-12, Công an quận Gò Vấp cho biết đang điều tra, xác minh các nội dung mà báo đã phản ánh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cũng cho hay là đã nắm bắt thông tin qua báo chí, đồng thời đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xác minh, xử lý các thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu.

Con hẻm cụt đường Lương Ngọc Quyến, quận Gò Vấp có nhiều người bán ma túy

Chiều 7-12, Công an phường 5, quận Gò Vấp đã có báo cáo UBND phường về tình trạng mua bán ma túy trong hẻm đường Lương Ngọc Quyến.

Theo báo cáo, kết quả rà soát những người có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cụ thể gồm Trần Đăng K (SN 1979) và Võ Thị Kiều T (SN 1984, cùng trú đường Lương Ngọc Quyến, quận Gò Vấp). Đây là hai người mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong bài điều tra. Công an đã mời làm việc với K và T. Kết quả test nhanh ma túy của K và T đều âm tính và yêu cầu cả hai viết cam kết không sử dụng ma túy và không mua bán ma túy cho người khác.

Hiện công an phường phân công tổ phòng chống tội phạm kết hợp bảo vệ dân phố, phường đội tổ chức tuần tra trên địa bàn. Phân công cảnh sát khu vực chủ động phối hợp, vận động tổ trưởng dân phố (cách khu vực bán ma túy khoảng 20 m) nắm tình hình về hoạt động mua bán ma túy.

Theo công an phường, tại khu vực hẻm đường Lương Ngọc Quyến, công an đã mật phục và bắt giữ nhiều người có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Công an phường 5 đang phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục tuần tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý K và T theo quy định.

• Cùng ngày 7-12, ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh, cho biết đã nắm bắt thông tin phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về “bãi đáp” sử dụng ma túy của người nghiện ở địa bàn.

Theo ông, trong ngày đã yêu cầu một số cán bộ đô thị, bảo vệ dân phố túc trực tại khu vực người nghiện thường tập trung tiêm chích ma túy. Các lực lượng sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên, không để tái diễn tình trạng. TÂN - ĐĂNG - YÊN