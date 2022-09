Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cướp lúc 2 giờ sáng

Đến trưa ngày 19-9, Công an quận 12, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trong con hẻm đường Hiệp Thành 45 (phường Hiệp Thành, quận 12) nghe thấy tiếng động mạnh.

Một số người chạy ra, nhìn thấy nam tài xế mặc đồ xe ôm công nghệ đang giằng co xe máy với một người đàn ông.

Người đàn ông sau đó lấy chiếc xe máy tháo chạy, nam tài xế đuổi theo hô hoán. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp hỗ trợ.

Người này cho người dân biết mình bị cướp xe máy và đến công an trình báo.

Công an phường Hiệp Thành sau đó cùng Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, truy xét.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.