Điều trị túi phình động mạch hiếm gặp bằng phương pháp mổ hybrid

(PLO)- Không được điều trị, túi phình động mạch có thể gây biến chứng khó thở, thuyên tắc do trôi cục máu đông và có thể tử vong.

Sáng 7-7, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định, TP.HCM cho biết nơi đây vừa điều trị thành công trường hợp phình động mạch hiếm gặp bằng phương pháp mổ hybrid.

Trước đó, BV tiếp nhận ông NVT (68 tuổi, TP.HCM) bị ngất thoáng qua khi đang tập thể dục. Người nhà cho biết ông T bị đái tháo đường, tăng huyết áp và nghiện thuốc lá.

Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy ông T bị phình mạch lớn của động mạch dưới đòn. Túi phình này nằm trên đỉnh phổi phải, chèn ép đẩy lệch khí quản sang trái. Chưa hết, thành túi phình bám nhiều huyết khối. Ông T được chỉ định phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bằng phương pháp mổ hybrid.

TS-BS Tiêu Chí Đức, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực mạch máu, cho biết nếu ông T không được điều trị, túi phình động mạch có thể gây biến chứng khó thở, thuyên tắc do trôi cục máu đông. Điều đáng nói cục máu đông có thể vỡ gây chảy máu ồ ạt và tử vong.

“Điều trị phẫu thuật như trước đây gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện đường mổ lớn, mở ngực, mở xương ức, gây mê… Ngoài ra, ông T còn đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, biến cố tim mạch do lớn tuổi và có nhiều bệnh nền phối hợp. Do vậy, BV thực hiện phương pháp điều trị phình mạch bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu” – TS-BS Đức cho biết thêm.

Theo BS Trần Minh Hiền, đơn vị X Quang can thiệp, ông T rơi vào trường hợp phình mạch lớn với đặc điểm giải phẫu hiếm gặp. Do đó, để tiếp cận túi phình một cách an toàn bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch, các BS phải đưa hệ thống ống thông vào động mạch cánh tay. Sau khi đưa hệ thống ống thông đến vị trí túi phình, một giá đỡ kim loại có màng bọc ngăn máu vào túi phình được đặt chính xác tại vị trí đoạn mạch mang và giúp tái lập lưu thông dòng máu đến cánh tay của ông T.

“Đây được gọi là phương pháp mổ hybrid hiện đại mà các trung tâm y khoa lớn trên thế giới áp dụng nhằm giải quyết những nhược điểm của phương pháp phẫu thuật và can thiệp nội mạch trước đây” – BS Hiền nói.

TRẦN NGỌC