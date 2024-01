Đình chỉ vụ án với nguyên giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLO)- VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Văn Hải do chuyển biến tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 5-1, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can là ông Nguyễn Văn Hải, nguyên giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội

Theo quyết định đình chỉ, VKS căn cứ vào quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08 ngày 14-11-2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quyết định khởi tố bị can số 70 ngày 14-11-2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Văn Hải về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

VKS xét thấy hậu quả do hành vi phạm tội của bị can gây ra đã được khắc phục. Đến giai đoạn điều tra, truy tố, do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự (về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự).

Ông Nguyễn Văn Hải trong một cuộc họp tại Sở TN&MT năm 2023, trước khi bị khởi tố. Ảnh: TK

Do đó, VKS quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Bên cạnh đó, số tiền hơn 983 triệu đồng ông Hải đã nộp vào tài khoản tạm giữ của công an tỉnh được chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh tạm giữ để đảm bảo giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Giao đất không đúng quy định

Trước đó, ông Hải bị khởi tố do có vi phạm ở thời điểm năm 2015 khi đang là phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, ngày 9-6-2015, Huyện ủy Đất Đỏ ban hành Văn bản số 1954-CV/HU về việc trích thông báo cuộc họp cách đó hơn một năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, với nội dung: “Thống nhất cấp đất có thu tiền cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 tại khu 21 ha, thị trấn Phước Hải. Cụ thể, ủy viên Ban Thường vụ huyện mỗi người hai lô; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mỗi người một lô. Riêng đối với các đồng chí đã mất, nếu gia đình có nguyện vọng cấp đất, huyện sẽ xem xét giải quyết…”.

VKS xét thấy hậu quả do hành vi phạm tội gây ra đã được khắc phục; đến giai đoạn điều tra, truy tố, do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên đình chỉ vụ án đối với bị can.

Từ đây, hơn 200 trường hợp đã được huyện Đất Đỏ ký giao đất ở. Thời điểm này, một số cán bộ lãnh đạo huyện, trong đó có ông Hải từ chối nhận đất. Tuy nhiên, ông Hải với vai trò và nhiệm vụ được phân công là phó chủ tịch huyện phụ trách mảng đã ký một số quyết định giao đất.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau đó đã tiến hành thanh tra và kết luận một số người được giao đất không đúng quy định khi không thông qua đấu giá hoặc sai đối tượng.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các cá nhân liên quan cũng đã bị kỷ luật.

Hậu quả về cấp đất không đúng quy định cũng được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo khắc phục.

Cuối tháng 10-2022, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Văn Bửu, cựu chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ; ông Huỳnh Văn Phi, cựu chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Ngọc Hùng, cựu trưởng phòng TN&MT huyện giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi kết thúc điều tra vụ án trên, hồ sơ được chuyển về Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục các thủ tục tố tụng tiếp theo theo quy định. Và ông Hải bị khởi tố bổ sung như đã nêu trên.•

