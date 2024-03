Đình nã đối với Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối Máy Tính

(PLO)- Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định đình nã đối với bị can Nguyễn Tuấn Sơn, giám đốc Công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối Máy Tính.

Ngày 27-3, Căn cứ Quyết định truy nã bị can số 81/ANĐT-P4 ngày 29-11-2013 của Cơ quan ANĐT Bộ Công an và biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 19-3 tại Công an phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định đình nã đối với bị can Nguyễn Tuấn Sơn (ngụ Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội).

Bị can Nguyễn Tuấn Sơn là Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối Máy Tính.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Sơn bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị truy nã ngày 29-11-2013 của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Hiện Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Tuấn Sơn.

PHI HÙNG