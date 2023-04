Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 thời tiết các vùng ra sao?

(PLO)- Khoảng thời gian từ ngày 28-4 đến sáng 30-4, Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu cuối mùa.

Ngày 26-4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã trao đổi với PLO thông tin dự báo về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 sắp tới.

. Phóng viên: Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 sắp đến gần, ông nhận định thế nào về tình hình thời tiết vào dịp này thưa ông?

+ Ông Nguyễn Văn Hưởng: Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày nên thời tiết cũng có nhiều sự biến động.

Cụ thể, khoảng thời gian từ ngày 28-4 đến sáng 30-4, Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu cuối mùa kết hợp gió hội tụ trên cao. Do vậy Bắc bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng xảy ra đợt mưa rào và giông trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to và giông mạnh, có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Những ngày nghỉ lễ còn lại, khu vực này chủ yếu tạnh ráo, ít mưa. Riêng khu vực Tây Bắc bộ, vùng núi Bắc bộ và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

. Ông có thể thông tin cụ thể về thời tiết dịp nghỉ lễ tại các điểm du lịch nổi tiếng của cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quy Nhơn…?

+ Những điểm du lịch này gắn với thời tiết ở khu vực mà nó tác động. Những điểm du lịch ở các tỉnh phía Bắc thì lưu ý khoảng thời gian từ ngày 28 đến sáng ngày 30-4 khả năng có mưa rào và giông. Sau đó thời tiết khô ráo, có nắng, thời tiết tương đối thuận lợi.

Đối với các điểm du lịch phía Nam như Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ thì chịu tác động của khối không khí ổn định nên thời tiết dịp này tương đối ổn định. Nam bộ có khả năng xảy ra nắng nóng về trưa và chiều, nhưng mức nhiệt không quá cao, phổ biến từ 35-36 độ.

. Theo dự báo cuối tháng 4 Bắc bộ có không khí lạnh, đây có phải là hiện tượng bất thường không?

+ Trung bình hàng năm thì tháng 4 vẫn là tháng có thể chịu tác động của các đợt không khí lạnh. Do vậy tác động của không khí lạnh trong tháng 4, thậm chí cả đầu tháng 5 vẫn là hiện tượng bình thường.

Nhưng chúng tôi lưu ý, giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 có không khí lạnh thì khả năng hay xảy ra các tranh chấp giữa khối khí lạnh và nóng, nên hay gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá…

. Xin cảm ơn ông.

