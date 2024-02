Dịp Tết, người dân vẫn lưu thông miễn phí trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

(PLO)- Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ lùi thời gian thu phí đến tháng 4, do vậy dịp Tết Nguyên đán năm nay người dân vẫn được lưu thông miễn phí.

Ngày 3-2, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, cho biết hiện dự án đã hoàn thành nhưng chưa thể triển khai công tác thu phí mà phải đợi tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Lùi thời gian thu phí

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49 km khởi công tháng 9-2021, có tổng kinh phí hơn 7.600 tỉ đồng. Dự án được triển khai theo phương thức PPP (đối tác công tư) và hợp đồng BOT (xây dựng - chuyển giao) và khánh thành vào ngày 19-5-2023.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã hoàn thành. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo kế hoạch ban đầu, dự án cao tốc này sẽ triển khai thu phí từ tháng 12-2023. Theo phương án thu phí được duyệt, cao tốc Nha Trang – Cam Lâm có bốn trạm thu phí tại nút giao Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm và Cam Ranh. Quy mô các trạm gồm bốn làn thu phí (mỗi chiều có hai làn). Cụ thể, bốn trạm thu phí trên tuyến nhánh được thiết kế mô hình đầu vào ETC đơn làn tự do (một làn, không có barie), đầu ra ETC đơn làn (hai làn, có barie).

Còn đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5 km, đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư là 8.925 tỉ đồng, dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 4-2024.

Dự án này có ba trạm thu phí, gồm trạm thu phí nút giao Du Long và hai trạm thu phí nút giao Phan Rang, được thiết kế với mô hình thu phí đầu vào ETC đa làn tự do (hai làn, không có barie), đầu ra ETC đơn làn (hai làn, có barie).

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, mới đây Cục đường bộ Việt Nam có báo cáo Bộ GTVT về việc thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với hai dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Theo chỉ đạo của Bộ GT-VT, việc thu phí sẽ được thực hiện khi dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành, thông tuyến.

Hiện hệ thống giao thông của cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc triển khai thu phí vẫn chưa được thực hiện do phải đợi cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành mới có thể khớp nối, thu phí toàn tuyến theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Theo Ban quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) đến nay các hạng mục công trình trên toàn dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đạt sản lượng 7.125/7.587 tỉ đồng, đạt gần 94% giá trị hợp đồng.

Áp dụng công nghệ AI vào thu phí

Theo Cục đường bộ Việt Nam, việc thu phí ở cao tốc Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ áp dụng hệ thống thu phí không dừng, ứng dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến) hiện đại, tự động nhận diện thông tin phương tiện đi vào làn thu phí và trừ tiền trong tài khoản giao thông.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác ngày 30-4-2024. Ảnh: HUỲNH HẢI

Ngoài ra, dọc tuyến cũng lắp đặt hệ thống camera an ninh và được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành thông minh. Việc thu thập dữ liệu sẽ hỗ trợ quá trình giám sát, theo dõi, vận hành cao tốc.

Chỉ cần có sự cố giao thông trên tuyến, hệ thống trung tâm chỉ huy sẽ được phát cảnh báo. Việc giám sát 24/7 không chỉ trực tiếp kiểm soát và xử lý 100% các vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC của Bộ GT-VT, giai đoạn một (2016-2023), các trạm thu phí vẫn có barie, tài khoản có đủ tiền, barie mới mở.

Còn giai đoạn hai (2024-2025) không còn barie, phương tiện lưu thông đơn làn tự do qua trạm thu phí. Giai đoạn ba từ năm 2026 trở đi, tại trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn có gắn thiết bị thu phí, các phương tiện lưu thông đa làn tự do qua trạm thu phí.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khi đi vào khai thác không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các địa phương mà còn kết nối trực tiếp vào trục dọc cao tốc phía nam, như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Đặc biệt, dự án sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh Nam Trung Bộ nói chung với trung tâm kinh tế phía Nam là TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Xuân Hoát