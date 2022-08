Đồ ăn giàu protein tốt nhất để xây dựng cơ bắp sau 50 tuổi

Theo Eat This, Not That, chế độ ăn kiêng khuyến nghị (RDA) đối với protein (hoặc lượng cơ bản cần thiết) chỉ khoảng 0,8 gam protein cho mỗi kilôgam (kg) trọng lượng cơ thể.

Tuy nhiên, người ta đã chứng minh rằng người lớn tuổi cần nhiều protein hơn cho mỗi kg trọng lượng cơ thể so với người trẻ tuổi. Do đó, bổ sung các món ăn nhẹ giàu protein là điều rất cần thiết.

Ăn nhẹ giữa các bữa ăn là một cách quan trọng để đảm bảo bạn cảm thấy hài lòng và nhận được các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần.

Dưới đây là một số món ăn nhẹ giàu protein tuyệt vời hoàn hảo cho những người trên 50 tuổi đang muốn xây dựng cơ bắp.

Trứng

Một quả trứng lớn có 70 calo và cung cấp hơn 13 chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm sắt , vitamin D, kẽm, lutein, zeaxanthin và choline.

Trứng cũng chứa 6 gam protein chất lượng cao và chất chống oxy hóa.

Julie Upton, thành viên của Medical Expert Board cho biết: “Trứng rất tốt cho người lớn, vì protein cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu để cơ thể có thể sử dụng chúng dễ dàng hơn các nguồn protein khác."

Đậu nành

Đậu nành giàu protein và chất xơ. Chúng là nguồn cung cấp protein và chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật tuyệt vời cho người lớn.

Một cốc đậu nành chứa khoảng 190 calo và 18 gam protein.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không béo là một loại thực phẩm lành mạnh, cần có trong chế độ ăn uống của bạn.

Julie Upton cho biết, một cốc sữa chua Hy Lạp không béo chứa khoảng 24 gam protein, tương đương với bốn quả trứng.