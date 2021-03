Tối qua, 27-3, từ 20h30 đến 21h30, chiến dịch Giờ Trái đất 2021 đã đồng loạt diễn ra tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giời.



Tại Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 658,1 triệu đồng.



1 giờ tắt đèn, cả nước tiết kiệm 353.000 kWh sản lượng điện.

Trước đó, chia sẻ về chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, năm 2021 là năm thứ 13 Việt Nam thực hiện chiến dịch Giờ trái đất dựa trên sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF).



Kể từ lần đầu tiên thực hiện chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam chỉ có 6 tỉnh, thành phố tham gia thì đến nay, chương trình đã thu hút được 63 tỉnh, thành trên cả nước tham gia.



“Đây thực sự là một tín hiệu tốt để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp cho việc chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu” – Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho hay.



Hơn mười năm qua, Bộ Công Thương, đại diện là Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững luôn là đơn vị chủ trì, đồng hành cùng WWF tại Việt Nam tổ chức các chuỗi sự kiện Giờ Trái đất và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.



Cùng với nhiều doanh nghiệp khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021, triển khai thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip... trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị.



Đặc biệt, các đơn vị Điện lực của EVN đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.



Giờ Trái đất 2021 toàn cầu kêu gọi mọi người hưởng ứng thông điệp “Lên tiếng vì Thiên nhiên” (Speak up for Nature), tập trung vào hai chủ đề: “Tiết kiệm năng lượng - Giảm phát thải khí nhà kính” và “Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên”.



Thông điệp kêu gọi tất cả mọi người suy ngẫm về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài, để từ đó có những hành động và đóng góp cụ thể nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiêu thụ các chế phẩm nhựa dùng một lần, hướng tới đảm bảo mục tiêu mà Thỏa thuận Khí hậu Paris đã đặt ra.