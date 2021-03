3 vấn đề cần ưu tiên của ngành giao thông TP.HCM

Tám quận, huyện cửa ngõ chiếm 60%-70% về tai nạn giao thông Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông (ATGT), cho hay: Năm 2020, TP đã kéo giảm được tình hình tai nạn giao thông trên ba mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương), đặc biệt số người chết giảm hơn 10% vào cuối năm. Tuy nhiên, vào hai tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông có dấu hiệu tăng cao tại khu vực cửa ngõ TP như huyện Củ Chi, Bình Chánh... Ban ATGT đã thành lập đoàn làm việc với các quận, huyện này để họp bàn kế hoạch kéo giảm tình hình tai nạn giao thông. Trong đó, Ban ATGT xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm bởi 90% tai nạn giao thông là do ý thức của người dân. Hiện tám quận, huyện ở các cửa ngõ đã chiếm 60%-70% về tai nạn giao thông. Ban ATGT kiến nghị tăng cường tuyên truyền cho người dân lưu thông qua các tuyến đường thường xuyên có tai nạn giao thông như quốc lộ 1, quốc lộ 50… “Năm 2021, TP nên có những rà soát, lắp đặt các thiết bị như cần dương, màn hình chữ to, giá long môn tại vị trí cần thiết…” - ông Tường đề xuất.