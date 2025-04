Phấn đấu năm nay khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy sang Lào 27/04/2025 20:02

Ngày 26-4, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9- Quốc hội khóa XV (tổ chức tại huyện Thanh Chương, Nghệ An), các cử tri đã kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhiều ý kiến.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: NTV.

Trong đó, có ý kiến cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội đoạn Vinh - Cửa khẩu Thanh Thủy.

Đối với vấn đề khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phấn đấu khởi công trong năm nay và hoàn thành trong 2 năm kể từ ngày khởi công. Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương cần quan tâm quy hoạch khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, đảm bảo quỹ đất để phát triển lâu dài, xứng tầm.

Đồng thời, ông Thái Thanh Quý đề nghị nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án.

Hướng tuyến cao tốc Hà Nội- Viêng Chăn.

Hiện nay cao tốc Bắc - Nam đã thông xe từ Hà Nội đến Hà Tĩnh, đoạn từ biên giới Việt - Lào, Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) đến điểm giao cao tốc Bắc- Nam (tại Nghệ An) chỉ khoảng 60km; đến biển Cửa Lò chỉ khoảng 80km.

Năm 2022, đoàn lãnh đạo tỉnh Bô ly khăm xay (Lào) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An về các nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội- Viêng Chăn qua Cửa khẩu Thanh Thủy- Nậm On. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký thỏa thuận đầu tư xây dựng, tiến trình đầu tư ưu tiên trước năm 2030. Đây là tuyến đường trọng yếu kết nối giao thương, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với nước bạn Lào, tạo kết nối giao thông thuận lợi, đặc biệt với hệ thống cảng biển Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Hiện nay cao tốc đã thông tuyến từ Hà Nội- Nghệ An vào Hà Tĩnh. Ảnh: ĐẮC LAM

Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ du lịch, trao đổi hàng hóa và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng.

Được biết, các phương án đề xuất để thực hiện đoạn tuyến cao tốc Vinh- Thanh Thuỷ gồm ba phương án. Vừa qua, Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thuỷ với phương án 3 với 6 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng.