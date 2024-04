Đã thông cao tốc từ TP Vinh đi Hà Nội chỉ hơn 3 giờ 28/04/2024 19:38

Chiều 28-4, đã diễn ra Lễ khánh thành và thông xe đưa vào khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B, Nghệ An).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng, tặng quà các cán bộ, công nhân, người lao động thi công cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ khánh thành tại điểm cầu Ninh Thuận.

Tại điểm cầu Nghệ An, buổi lễ được thực hiện tại tại điểm giao cao tốc Bắc-Nam và quốc lộ 7A (xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An) do Bộ GTVT và tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Ông Lê Anh Tuấn- Thứ Trưởng Bộ GTVT, phát biểu, báo cáo tổng quan tình hình dự án.

Tới dự và cắt băng thông xe đưa vào khai thác Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B) có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và các Bộ, ban ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Trước lúc diễn ra buổi lễ, tại cửa phía Bắc hầm Thần Vũ (Nghệ An) của cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và ông Thái Thanh Quý- Bí Thủ Tỉnh uỷ Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chúc mừng và tặng quà các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động các đơn vị thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết: “Hai dự án khánh thành và thông xe ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận và mang lại không gian phát triển mới, liên vùng. Rút ngắn đáng kể thời gian đi từ TP.HCM đến Nha Trang và từ thủ đô Hà Nội đến TP Vinh; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ”.

Cán bộ, công nhân, người dân tham dự buổi lễ.

Thực hiện Nghị quyết 52 của Quốc hội, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, Bộ GTVT đã triển khai 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km và Nghị quyết 44 trong giai đoạn 2021 - 2025 đang triển khai 12 dự án thành phần với tổng chiều dài 729km của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Hiện đã đưa vào khai thác 9 dự án của giai đoạn 2017 - 2020 với tổng chiều dài 525km.

Tại đoạn cao tốc Bắc-Nam qua Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cắt băng thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn Diễn Châu đến điểm giao quốc lộ 46B).

Với hai dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt, dưới sự điều hành sát sao của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, sự nỗ lực của các chủ thể tham gia, hôm nay đã được khánh thành. Đến thời điểm này, cơ bản 11 dự án thành phần của giai đoạn 1 đã hoàn thành.

Riêng dự án đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt, bên cạnh 30km đầu tuyến được thông xe, đưa vào khai thác dịp 30-4, Bộ GTVT đang chỉ đạo quyết liệt để trong quý 3 năm 2024 khánh thành 20km còn lại (từ Nghệ An sang Hà Tĩnh) và đến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021- 2025 cùng một số đoạn khác để thông toàn tuyến.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (75 tuổi, người dân ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi từ bỏ "bờ xôi, ruộng mật", xa rời mảnh đất ở gắn bó với bao thế hệ ông cha để thi công cao tốc Bắc-Nam. Người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi khi chứng kiến đường cao tốc được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Đường cao tốc được thông tuyến, con cháu chúng tôi làm việc sinh sống ở Hà Nội về quê thật tiện lợi, thỏa ước muốn sáng ăn cháo lươn đồng đặc sản xứ Nghệ, trưa ra ăn bún chả Hà Nội. Quả thật rất là vui”.