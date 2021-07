Ba KCN đã bị “treo” hơn 10 năm Ba dự án KCN Bàu Đưng, Phước Hiệp và Xuân Thới Thượng đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2008, đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa có chủ đầu tư, chưa có chủ trương thu hồi đất, chưa triển khai các thủ tục về lập quy hoạch và các dự án đều không khả thi. Các dự án này đã ảnh hưởng rất lớn đến người dân trong ranh quy hoạch khi hạ tầng bị xuống cấp nhưng không được đầu tư. Việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa hoặc việc cho tặng, sang nhượng đất không thể thực hiện cùng hàng loạt bất cập khác về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh đối với người dân sống trong các dự án treo này. Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch đối với ba KCN trên. (Trích Tờ trình số 2108/2021 của UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ)