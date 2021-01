Bộ GTVT: Dừng giải phóng thêm mặt bằng nút giao Bến Lức

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Long An về kiến nghị xem xét có tiếp tục triển khai dự án thu hồi đất tại khu vực ấp 1, xã An Thạnh, huyện Bến Lức để làm công viên vòng xoay đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương.



Theo Bộ GTVT, dự án trên được duyệt sẽ giải phóng toàn bộ lõi nút giao và tổ chức trồng cây để dự trữ mặt cắt ngang theo quy hoạch.



Cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: THU TRINH

Tuy nhiên, diện tích phạm vi còn lại rất lớn, khoảng 23,1 ha, trong đó có các công trình nhà dân, nghĩa trang liệt sỹ, trụ sở UBND xã An Thạnh và vẫn có đường tiếp cận với ĐT 830. Đồng thời, do kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án vượt so với kinh phí đã duyệt trong tổng mức đầu tư, nên quá trình thực hiện dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng phạm vi này.

Hiện nút giao Bến Lức được xây dựng hoàn chỉnh, nên khi mở rộng đường cao tốc theo quy hoạch không phải mở rộng thêm các nhánh nút giao. Trong thời gian qua, mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân, cơ quan trong khu vực bình thường, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực.

“Do vậy, Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Long An không tiếp tục giải phóng mặt bằng phạm vi lõi nút giao Bến Lức. Song song đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND tỉnh Long An để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc dừng triển khai giải tỏa phạm vi này...”- Bộ GTVT cho hay.