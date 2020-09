Bộ GTVT rót hơn 37.000 tỉ làm 7 đoạn cao tốc miền Tây

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang về đề nghị quy hoạch đầu tư xây dựng tuyến cao tốc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để khai thác hết lợi thế, tiềm năng ở vùng trọng điểm kinh tế này.

Cụ thể, hiện nay khu vực ĐBSCL chiếm 21 triệu trên 97 triệu dân số cả nước, nhưng chỉ có khoảng 39 km đường cao tốc, cơ cấu giao thông nhu vậy là chưa hợp lý.



Biểu đồ hiện trạng đường cao tốc so với mức đóng góp ngân sách các vùng kinh tế của Việt Nam. Đồ họa: HỒ TRANG

Bộ GTVT cho biết theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông và phía Tây cùng với ba tuyến cao tốc khu vực phía Nam gồm: Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên, Cần Thơ – Cà Mau và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, với tổng chiều dài khoảng 998 km.

Theo quy hoạch hiện tại, ba tuyến cao tốc trên được đầu tư sau năm 2030. Tuy nhiên, để phát triển khu vực này Bộ GTVT đã trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư các tuyến cao tốc này lên giai đoạn trước năm 2030. Đồng thời, Bộ GTVT kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh vào quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.



Sơ đồ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồ họa: HỒ TRANG

Hiện Bộ GTVT đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Riêng vùng ĐBSCL dự kiến đề xuất đầu tư giai đoạn phân kỳ của bảy tuyến đường bộ cao tốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 64.554 tỉ đồng.

Trong đó, nhu cầu vốn trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 37.272 tỉ đồng, bao gồm các đoạn: Cần Thơ – Cà Mau, Chơn Thành – Đức Hòa, Đức Hòa – Mỹ An, Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu – Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc hai Hồng Ngự - Trà Vinh), Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu.

“Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, sắp xếp, lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách để đầu tư trong giai đoạn này cho phù hợp với nguồn lực, trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện…”- Bộ GTVT cho hay.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long, dự án cao tốc Bạc Liêu – Rạch Giá – Hà Tiên dự kiến có mức đầu tư hơn 33.000 tỉ đồng.

Tuyến đường này đi qua TP Hà Tiên, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) và TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Quy mô giai đoạn một dài 225 km, rộng 17 m cho bốn làn xe lưu thông với vận tốc 80 km/h, có dải phân cách ở giữa.

Còn dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự kiến kinh phí đầu tư là 34.406 tỉ đồng. Tuyến cao tốc này có điểm đầu là TP Châu Đốc (An Giang) và điểm cuối là TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 154 km.

Trong giai đoạn 1, dự án này đầu tư mặt đường rộng 17 m cho 4 làn xe lưu thông với vận tốc thiết kế 80 km/h. Đến giai đoạn hoàn chỉnh mở rộng mặt đường lên 24,75 m cho bốn làn xe lưu thông với vận tốc 100 km/h-120 km/h.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (thuộc tỉnh Vĩnh Long). Cao tốc đi qua cầu Cần Thơ 2, rồi chạy song song bên trái quốc lộ 1, đến thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), tuyến rẽ phải, đi dọc theo đường Quản Lộ - Phụng Hiệp, qua các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, trước khi kết nối vào tuyến tránh TP Cà Mau. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay.