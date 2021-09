Theo hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị có thể tự kê khai thông tin, xin cấp giấy nhận diện phương tiện thông qua địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn.

Trong đó, các trường hợp QR Code hết hạn cũng xin cấp qua địa chỉ của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

Các Sở GTVT thông báo ngừng tiếp nhận cấp QR Code

Mới đây, Sở GTVT tỉnh Long An có văn bản thông báo và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, đơn vị vận tải hàng hóa nội bộ thực hiện kê khai thông tin đăng ký tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn/.



Các phương tiện có QR Code được tạo điều kiện khi đi qua các chốt kiểm soát. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Sau khi các đơn vị kê khai theo hướng dẫn trên địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn/, kết quả QR Code được cấp tự động.

Thông tin kê khai để cập nhật (hoặc sửa đổi) do các đơn vị tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Trong đó, việc kê khai thông tin đề nghị giấy nhận diện phương tiện được thực hiện tự động trên phần mềm và không qua phê duyệt của Sở GTVT tỉnh.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cũng thông báo việc đăng ký để nhận giấy nhận diện này được thực hiện tự động, các Sở GTVT không phê duyệt như trước đây.

Do đó, Sở GTVT dừng tiếp nhận, cấp mã QR Code cho phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia, thông qua các đơn vị đầu mối.

Không thông qua các dịch vụ cò mồi

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết phần mềm kê khai thông tin của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam được các đơn vị trực tiếp làm, không thông qua trung gian nên thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, các đơn vị có thể sửa đổi trực tiếp trên phần mềm này.

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, hầu hết các đơn vị đều tự làm được, rất ít trường hợp thắc mắc hoặc phản ánh về sở.

Hiện các QR Code đều có thời hạn nhất định, khi QR Code hết hạn thì các đơn vị phải cập nhật, xin cấp lại từ đầu. Giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 cho tài xế cũng có thời hạn nhất định và các đơn vị phải cập nhật. Người dân chỉ mất khoảng 10 phút là có thể kê khai, đăng ký, cập nhật QR Code một cách thuận tiện.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, các đơn vị thực hiện việc đăng ký hồ sơ trên phần mềm cấp tự động hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ để được giải quyết, không được thông dịch vụ cò mồi gây phản ánh tiêu cực.

Sở GTVT tỉnh Long An cũng đề nghị Công an tỉnh Long An phối hợp cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hiện tượng “cò mồi, làm dịch vụ” cấp QR Code nếu có.

Sở này đã giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các phương tiện vận tải hàng hóa, phát hiện nhanh việc sử dụng sai mục đích, đi sai luồng đăng ký của QR Code trên địa bàn tỉnh và các phương tiện quá cảnh qua Long An.

Các xe đã được cấp mã QR Code trước thời điểm 18 giờ ngày 26-8 tiếp tục được sử dụng mã đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực, đơn vị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và nhận mã QR Code mới.

Để tạo thuận lợi trong việc đăng ký lộ trình đối với các phương tiện theo đường link https://vantai.drvn.gov.vn, Sở GTVT TP.HCM đã có thông báo về các lộ trình lưu thông trên địa bàn TP như hướng đi từ các tỉnh miền Tây (từ Long An) đi Bình Dương, Bình Phước và ngược lại; Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (từ Long An) về tỉnh Đồng Nai và ngược lại....

Các bước đăng ký như sau: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn để sử dụng phần mềm, doanh nghiệp truy cập từ trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Bước 1: Mở trình duyệt (Google Chrome, firefox hoặc Cốc cốc...); Bước 2: Truy cập đường link https://vantai.drvn.gov.vn/; Bước 3: Nhập đúng địa chỉ email vào ô “Email”, Số điện thoại vào ô “Số điện thoại”. Lưu ý nhập đúng địa chỉ email và số điện thoại để nhận thông báo; Bước 4: Click chọn nút “Nhận mã xác thực” để nhận mã xác thực OTP về điện thoại của mình. Hệ thống sẽ trả về mã xác thực OTP từ IT-antiNCOV; Bước 5 : Nhập mã xác thực vào ô “Mã xác thực”; Bước 6: Nhấn nút “Đăng nhập” để bắt đầu vào hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Ghi nhận thông tin kê khai cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code tự động”. Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm sẽ hiển thị màn hình “KHAI BÁO THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI” tại trang chủ.