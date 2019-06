Cán bộ phải trèo tường vào kiểm tra resort

Ngày 6-6, thông tin từ thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vào sáng ngày 5-6 đoàn công tác liên ngành của thị xã này đã đến resort Hoàng Mai của ông Lê Ngọc Thiện tại xã Thủy Bằng để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và những hành vi liên quan đến công trình xây dựng lấn chiến đất công, xây bít đường giao thông.



Lối vào khu resort. Ảnh: Đ.D

Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Thiện lấy lý do khu resort Hoàng Mai chưa mở cửa khai trương nên đã chặn kín cổng, cấm cửa đoàn kiểm tra tiếp cận hiện trường. Bị cấm cửa, đoàn kiểm tra buộc phải leo qua tường rào do ông Thiện xây chặn ở lối vào hợp pháp thuộc phần đất công do nhà nước quản lý để tiếp cận phía bên trong.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết trước đó cơ quan chức năng đã liên lạc thông báo về việc kiểm tra tình hình sử dụng đất tại khu resort Hoàng Mai. Lúc ấy ông Thiện tỏ ý rất hợp tác.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà người này lại bất hợp tác trong sáng 5-6 và có thái độ coi thường cơ quan chức năng dù đã bị nhiều sai phạm. Lãnh đạo thị xã Hương Thủy cho biết sẽ xử lý kiên quyết đối với hành vi coi thường pháp luật của ông Thiện.



Bên trong khu resort. Ảnh: Đ.D

Được biết, resort Hoàng Mai tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng đã tự ý xây dựng tường rào bê tông chặn tuyến đường rộng 8 mét vào khu quy hoạch. Ngoài ra, công trình còn làm tường rào bằng thép kéo dọc cả tuyến đường nhằm lấn chiếm sử dụng trái phép không gian tại đây.