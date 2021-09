Theo Ban QLDA 7, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư của cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã cơ bản hoàn thành, được Chính phủ và Bộ GTVT ghi nhận, đánh giá cao về tiến độ cũng như kết quả thực hiện.

Hiện mặt bằng sạch đã được bàn giao, cơ bản đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công của dự án.



Dự án vẫn được thi công trong mùa dịch. Ảnh: CTV.

Ông Hoàng Tuấn Khoát - Phó Ban QLDA 7 cho biết hiện trên toàn dự án đang triển khai 62 mũi thi công tại bốn gói thầu.

Tổng giá trị sản lượng thi công xây lắp đạt được 868,47 tỉ đồng, tương đương 14,32% giá trị xây lắp theo hợp đồng, so với kế hoạch đăng ký thì tiến độ chậm 0,96%.

Ông Khoát cho biết nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ hơn so với kế hoạch là do việc triển khai thi công nền đường chưa được khai thác và phát huy hết năng lực do thiếu vật liệu đắp.



Mặt bằng thi công, di dời hạ tầng kỹ thuật đã gây rất nhiều khó khăn cho các nhà thầu trong tổ chức thi công.





Tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch. Ảnh: CTV.



Dự án cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CTV.

Đồng thời, công trường thi công trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng tới tiến độ.

Ban QLDA 7 kiến nghị trước hệ quả khó lường của dịch bệnh COVID-19 thì tấm chắn bảo vệ lực lượng lao động tại dự án chính là vaccine.

Vừa qua, Ban QLDA 7 đã chủ động đề xuất với các địa phương để ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng này.

Tuy nhiên, do chỉ tiêu phân bổ vaccine cho tỉnh Bình Thuận có hạn nên hiện mới có khoảng 100 lao động được tiêm ngừa, trong khi dự án hiện còn khoảng 1.500 lao động thường xuyên.



Dự án đã lao lắp xong bốn nhịp với 28 phiến dầm Super - T của cầu Km.137+810. Ảnh: CTV.



Ban QLDA 7 đã có nhiều kiến nghị với tỉnh Bình Thuận và Bộ GTVT. Ảnh: CTV.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động tham gia dự án, góp phần ổn định sản xuất, ngăn ngừa sự đứt gãy về tiến độ, Ban QLDA 7 kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Bình Thuận cần có sự quan tâm đặc biệt, khẩn trương tiêm vacine cho toàn bộ lực lượng thi công dự án này.