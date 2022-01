Nhiều năm nay, tình trạng bể tuyến ống hoặc rò rỉ đường ống nước đã gây thất thoát nước, lãng phí cho người dân, các đơn vị và Sawaco. Theo đó, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang tuyến ống, các biện pháp tránh rò rỉ nước được Sawaco đặc biệt chú trọng.

Phải bảo vệ hành lang tuyến ống

Sawaco cho biết: Việc khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ hành lang tuyến ống là vô cùng cần thiết. Theo đó, Sawaco đề xuất một số giải pháp.

Cụ thể, ông Trần Thái Nguyên, Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ Sawaco, đã đề xuất một số phương án như lắp các cổng chắn hạn chế xe tải và biển báo hành lang an toàn tuyến ống cấp nước. Bên cạnh đó, cắm các trụ cảnh báo hành lang tuyến ống cấp nước (trụ hành lang trái, phải và trụ tim), đẩy mạnh công tác tuần tra tuyến ống. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi hành lang an toàn tuyến ống cấp nước.



Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ hành lang tuyến ống cấp nước đến người dân tại TP.HCM.

Ảnh: CTV

Đồng thời phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Sawaco và chính quyền địa phương tổ chức các buổi kiểm tra thực trạng hành lang an toàn tuyến ống cấp nước. Bên cạnh đó là tiến hành in các tờ rơi tuyên truyền bảo vệ tuyến ống cấp nước phát cho người dân sinh sống dọc theo hành lang an toàn các tuyến ống cấp nước.

Đặc biệt, Sawaco cũng giao các đơn vị quản lý các tuyến ống tăng cường thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm tra, giám sát. Trong đó, Sawaco xây dựng kế hoạch tuần tra; tổ chức quản lý, vận hành kế hoạch tuần tra suốt chiều dài hệ thống tuyến ống cấp nước và các công trình phụ trợ trên hành lang tuyến ống.

Quy trình tuần tra được thực hiện theo lưu đồ, gồm các bước như lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra. Đồng thời xây dựng lịch tuần tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ tuần tra…

Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì nhắc nhở, lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành thì báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề nghị xử lý. Tổ tuần tra sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc chấp hành của các cá nhân, tổ chức đó. Trường hợp không chấp hành xử lý vi phạm của cơ quan chức năng hoặc tái vi phạm, đơn vị tiếp tục có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hoặc cưỡng chế thi hành theo quy định.

Chủ động kiểm tra rò rỉ đường ống

Bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ hành lang tuyến ống, Sawaco còn hướng dẫn người dân kiểm tra rò rỉ đường ống nước. Trường hợp hóa đơn tiền nước tăng đột ngột, mặc dù nhu cầu sử dụng nước không nhiều có thể là nguyên nhân do rò rỉ nước. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như áp lực nước yếu ngay cả trong những thời gian dùng nước ít; liên tục dùng bơm từ bể ngầm dưới đất bơm nước lên bồn chứa phía trên sân thượng hoặc mái nhà (nếu có).

Theo Sawaco, việc thất thoát nước khi không sử dụng của khách hàng được tính ngay sau đồng hồ nước. Khi khách hàng nhận thấy tình trạng rò rỉ nước sau đồng hồ nước thì kiểm tra rò rỉ theo các bước hướng dẫn.

Cụ thể, khách hàng cần xác định vị trí lắp đặt đồng hồ nước. Tiếp đến, khách hàng cần đóng hết các van, vòi nước, thiết bị sử dụng nước trong suốt quá trình kiểm tra. Sau khi đóng tất cả thiết bị sử dụng nước, tiến hành quan sát mặt số đồng hồ nước, nếu kim hay chỉ số đồng hồ nước dịch chuyển thì có nghĩa là đã có hiện tượng rò rỉ sau đồng hồ khách hàng.

Khách hàng cần tiến hành kiểm tra rò rỉ tại các vòi nước như: Các mối nối, van, vòi nước nếu phát hiện rỏ rỉ hoặc hư hỏng thì tiến hành sửa chữa hoặc thay thế. Song song tiến hành kiểm tra bồn chứa nước. Khách hàng cũng cần kiểm các mối nối và van phao (cơ hay điện), nếu phát hiện nước tràn ra khỏi bồn hoặc van đóng không kín gây rò rỉ thì cần sửa chữa và thay thế.

Hoặc khách hàng có thể kiểm tra rò rỉ nước tại két nước bồn cầu. Để kiểm tra, khách hàng có thể thực hiện theo các hướng dẫn sau: Xả hết nước còn lại trong két chứa nước bồn cầu; hoặc mở nắp đậy két nước, chờ cho đến khi nước được bơm đầy lại thì đánh dấu lại mức nước và cho vài giọt phẩm màu vào trong két sử dụng các màu nổi bật như đỏ, tím để dễ quan sát. Nếu nước trong lòng bồn bị đổi màu hoặc mặt sàn xuất hiện những vệt màu sắc giống với phẩm màu đã dùng, mực nước giảm so với vị trí đánh dấu chứng tỏ nước bị rò rỉ. Sau đó, khách hàng có thể tiến hành thay thế, sửa chữa các hư hỏng vật tư trong két nước bồn cầu.

Lưu ý, nếu kiểm tra các bước trên mà không tìm được nguyên nhân gây rò rỉ thì có khả năng là bị xì bể ngầm. Khách hàng có thể liên hệ với đơn vị quản lý nước để được hỗ trợ dò tìm rò rỉ hoặc liên hệ trực tiếp đến các đơn vị cấp nước trên địa bàn để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.•