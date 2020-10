Cầu sắt An Phú Đông có khả năng lại bị trễ hẹn

Cụ thể, theo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, sau khi sự cố sà lan tông vào cầu sắt đang xây dựng, các đơn vị liên quan đang phải họp bàn để xác định thiệt hại và lên kế hoạch sửa chữa.

Bên cạnh đó, công an cũng đang giữ nguyên hiện trường để xác định thiệt hại. Do đó, dự án chưa thể thi công tiếp được. Hiện nay, đơn vị thi công và người điều khiển sà lan cũng đang thỏa thuận mức độ thiệt hại.



Hiện Phà An Phú Đông chưa thể thi công tiếp được. Ảnh: ĐÀO TRANG.

“Chủ đầu tư đang lên phương án đảm bảo an toàn giao thông thủy khu vực cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng. Sau này sẽ hạn chế phà di chuyển qua khu vực phà sắt An Phú Đông. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị đang xác định thiệt hại nên dự án chưa thể thi công tiếp được. Do đó, dự án khó có thể hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 10” - Vị đại diện cho biết.

Trước đó, ngày 16-10, PLO có thông tin về việc một sà lan đã tông vào cầu sắt An Phú Đông làm một nhịp cầu bị sụp khoảng 0,5 m.

Người dân cho biết khoảng 5 giờ 20 sà lan lưu thông qua khu vực này đã tông vào cầu sắt đang xây dựng. Mặc dù trước đó người dân đã cảnh báo không thể qua cầu sắt được nhưng người điều khiển vẫn cho sà lan di chuyển và tông vào nhịp giữa cầu.

Cầu sắt An Phú Đông được dự kiến hoàn thành trong tháng 9, tuy nhiên cần do một số vấn đề kỹ thuật nên dự án dời ngày hoàn thành trong tháng 10.

Cầu An Phú Đông khi hoàn thành có vai trò kết nối, tạo trục liên thông cho người dân quận 12 quận Gò Vấp, thay thế cho phà An Phú Đông hiện hữu.