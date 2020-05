Đặt vòng hoa viếng đám ở trạm điều hành cao tốc để đe dọa

Cụ thể, theo thông tin trên trang của mình, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng việc đặt vòng hoa đe dọa là hành động khủng bố tinh thần, thách thức, coi thường luật pháp.

Hành vi này đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn về tính mạng, gây hoang mang, sợ hãi cho những người lao động, quản lý, vận hành tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã đề nghị Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng, Công an xã Gia Phú vào cuộc điều tra xử lý những người vi phạm.



Tài xế đầu kéo đuổi đánh nhân viên phân làn tại IC16 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VEC

Đây không phải là lần đầu tiên, việc đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần mà một số người thực hiện đối với những cán bộ nhân viên làm việc trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý.

Trước đó, ngày 17-12-2019, tài xế và phụ xe 37C-… đã dùng hung khí tấn công nhân viên kiểm soát tải trọng tại Trạm thu phí Vực Vòng (tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) vì nhân viên này từ chối phục vụ do xe chở quá tải. Nhân viên tại trạm thu phí sau đó đã bị chấn thương nặng ở đầu và điều trị dài ngày tại bệnh viện…

Ngày 6-10-2019, tài xế xe 19A-… qua trạm thu phí IC10 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã không thanh toán cước phí mà còn gây sự hành hung nhân viên thu phí.