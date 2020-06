Điện lực thông tin về việc 1 người tử vong do điện giật

Công ty Điện lực Bình Dương (thuộc EVN SPC) cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 2-6, Điện lực TP Thuận An (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) nhận được tin báo tại số nhà 19A/2 đường Bùi Hữu Nghĩa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra tai nạn điện.

Cụ thể, khoảng thời điểm trên, anh HVN đang xúc cát trước cửa nhà đã chạm vào dây thông tin (đã bị đứt rơi xuống đất trước đó), nên bị điện giật.



Công an TP Thuận An điều tra hiện trường vị trí cáp viễn thông bị đứt. Ảnh: CTV.

Ngay khi nhận được tin báo, Điện lực TP Thuận An đã cử nhân viên vận hành đến hiện trường, phối hợp với Công an TP Thuận An, cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị quản lý cáp viễn thông khu vực trên để điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường khu vực xảy ra tai nạn, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do chạm vào dây cáp viễn thông (chưa rõ đơn vị quản lý) có lõi thép chịu lực đã bị cháy, đứt do sự cố xảy ra trước đó.

Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra tai nạn có cơn mưa khá lớn, bó cáp viễn thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa bị bốc cháy khiến một dây cáp viễn thông bị đứt rơi xuống.

Trong lúc ông N. ra dọn xúc đất trước nhà thì chạm phải dây cáp viễn thông và bị điện giật bất tỉnh. Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thuận An nhưng ông N. tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng gia đình nạn nhân, các đơn vị viễn thông quản lý đường dây và Điện lực TP Thuận An tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn.