Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng 17/04/2025 11:18

Theo Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có bốn dự án thành phần và giao cho các địa phương làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, hiện chỉ có dự án thành phần 1 do An Giang làm chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu. Còn dự án thành phần 2, 3, 4 lần lượt do các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng làm chủ đầu tư đang triển khai chậm, có dự án chậm tới 15% so với hợp đồng.

Các địa phương cho biết việc tuyến cao tốc thi công chậm do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp nền đường. Hiện dự án mới xác định được nguồn cát khoảng 23 triệu m3 trên tổng nhu cầu của dự án khoảng 29 triệu m3.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công để đánh giá toàn diện tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết từng hạng mục, đặc biệt là xử lý nền đất yếu.

Đa số các dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chậm tiến độ. Ảnh: H.DƯƠNG

Trên cơ sở đó, các địa phương rà soát, điều chỉnh tiến độ thi công, huy động thêm nhân lực, thiết bị, vật liệu. Đồng thời các tỉnh đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần trong tháng 7-2026, đảm bảo chất lượng, an toàn và ổn định công trình.

Trường hợp gặp khó khăn về nhân lực và thiết bị, Bộ đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với Quân khu 9, lực lượng Công an và các đơn vị liên quan để được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tiến độ thi công theo đúng yêu cầu.

Về vật liệu phục vụ thi công, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang và Hậu Giang chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 3 khẩn trương hoàn tất hồ sơ cấp phép khai thác cát, gửi các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và Bến Tre để thực hiện thủ tục cấp phép.

Chính quyền TP Cần Thơ phối hợp với tỉnh Tiền Giang đẩy nhanh việc cấp phép khai thác các mỏ phục vụ dự án thành phần 2.

UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm hoàn tất thủ tục giao khu vực biển để khai thác cát cho dự án thành phần 4.

Các địa phương cũng được Bộ Xây dựng giao chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với cơ quan chức năng nơi có mỏ cát để nghiên cứu giải pháp nâng công suất khai thác. Song song đó, chủ động tìm kiếm nguồn cát bổ sung để xem xét, quyết định khai thác nhằm đảm bảo tiến độ cung ứng cát đắp nền cho dự án.

Liên quan đến dự án này, ngày 9-4, Thủ tướng có chỉ đạo chính quyền các tỉnh phát động ngay phong trào thi đua hoàn thành vượt tiến độ các dự án. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, cử cán bộ bám sát công trường, làm việc thực chất hơn, cụ thể là phải có kết quả thực chất và được định lượng rõ ràng.

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục quyết liệt chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, không để thiếu vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu san lấp đắp nền đường, không để dự án chậm tiến độ.