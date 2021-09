Ngày 10-9, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn ban gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc bổ sung đoạn cuối tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ An Hữu - Cao Lãnh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tuyến cao tốc An Hữu – Cao Lãnh khi hoàn thiện sẽ kết nối các tuyến quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông (cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau), cao tốc Bắc - Nam phía Tây (đường N2 - Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, do đó việc sớm đầu tư tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh là vô cùng cấp thiết.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc An Hữu – Cao Lãnh với chiều dài dự kiến khoảng 30 km, quy mô 4 làn xe (là đoạn tuyến nằm trong tuyến cao tốc Hồng Ngự -Trà Vinh), hiện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị Dự án) đã trình Bộ GTVT thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Theo phương án tuyến ban đầu của Dự án, điểm cuối tuyến chỉ dừng lại khi giao cắt với tuyến Mỹ An - Cao Lãnh thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh. Như vậy điểm cuối tuyến chưa kết nối với TP Cao Lãnh, không phát huy hết hiệu quả của Dự án mang lại.



Dự án đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh có chiều dài 33,80 km, phần qua địa phận tỉnh Tiền Giang là 8,4 km, qua tỉnh Đồng Tháp là 25,4 km. Đồ họa: HỒ TRANG

Trong quá trình phối hợp, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã tham gia góp ý về phương án tuyến và Đơn vị tư vấn Dự án và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã thống nhất ý kiến của tỉnh Đồng Tháp về đề xuất điều chỉnh điểm cuối Dự án kéo dài tuyến thêm khoảng 4 km theo quy hoạch tuyến cao tốc, đến điểm giao với đường Tỉnh lộ 856.

Theo đó đoạn đề nghị kéo dài đóng vai trò là đoạn đường dẫn lên cao tốc, được đầu tư với quy mô phù hợp ở giai đoạn hiện tại (theo Tờ trình của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận gửi Bộ GTVT thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc An Hữu- Cao Lãnh).

“Việc đề xuất kéo dài hướng tuyến phù hợp theo hướng tuyến của dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh theo quy hoạch. Dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Việc đề xuất kéo dài thêm khoảng 4 km đường cao tốc sẽ làm trục xương sống tạo thuận lợi cho địa phương quy hoạch khai thác quỹ đất, phát triển đô thị, công nghiệp dọc theo tuyến đồng thời tạo điều kiện để kết nối, thành trục giao thông, cửa ngõ đối ngoại của TP Cao Lãnh, trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh”, văn bản nêu.