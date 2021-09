Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã nỗ lực duy trì xuyên suốt công tác phục vụ khách hàng sử dụng điện trong điều kiện giãn cách xã hội, dịch bệnh lan rộng tại nhiều địa phương.

Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ vừa đảm bảo cung cấp điện, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nỗ lực duy trì xuyên suốt công tác phục vụ người dân, khách hàng sử dụng điện trong điều kiện giãn cách xã hội, dịch bệnh lan rộng tại nhiều địa phương.



Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội trong phòng chống COVID-19, EVNSPC vừa triển khai chương trình ủng hộ, tài trợ kinh phí để các tỉnh, thành phố phía Nam (thuộc địa bàn hoạt động) trang bị vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng chống, điều trị, hồi sức, cấp cứu bệnh nhân COVID-19.

Theo Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức, trước bối cảnh dịch bệnh bùng phát nhanh, phức tạp tại các tỉnh phía Nam, EVNSPC mong muốn cùng các địa phương, các lực lượng tuyến đầu triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch, cũng như chăm lo sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân trước nguy hiểm của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (phải) thay mặt EVNSPC trao kinh phí 3 tỉ đồng hỗ trợ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.



Đặc biệt, EVNSPC mong muốn ủng hộ thêm nguồn lực nhằm trang bị thêm thiết bị y tế phục vụ hồi sức, cấp cứu đối với người dân không may bị nhiễm bệnh nặng tại các trung tâm, bệnh viện điều trị bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam. Từ đó, EVNSPC đã vận dụng mọi nguồn lực, trích hỗ trợ đến 11 tỉnh, TP với tổng số tiền là 33 tỉ đồng, tương ứng mức hỗ trợ là 3 tỉ đồng mỗi tỉnh, TP để đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (phải) tiếp nhận nguồn kinh phí 3 tỉ hỗ trợ công tác phòng chống dịch do đại diện Công ty Điện lực Long An thay mặt EVNSPC trao.



Theo đó, sau khi nhận được thông báo về nguồn kinh phí hỗ trợ của EVNSPC, UBND các tỉnh, TP đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đại diện điện lực tỉnh hoàn thành thủ tục tiếp nhận. Đến nay, bước đầu có các Công ty Điện lực như Long An, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã sớm đại diện cho EVNSPC trao nguồn tiền hỗ trợ 3 tỉ đến các tỉnh, TP để chuẩn bị đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Các địa phương còn lại đang phối hợp ngành điện khẩn trương hoàn thành thủ tục tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ để phục vụ trang bị về vật tư, thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu của các tỉnh, giúp tăng thêm điều kiện chữa trị khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Qua chương trình này, cán bộ nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam mong muốn thể hiện trách nhiệm xã hội, gửi gắm tấm lòng, một phần công sức của người thợ điện miền Nam để cùng đồng hành, chia sẻ với các địa phương, lực lượng tuyến đầu. EVNSPC mong muốn tiếp thêm nguồn lực, điều kiện để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh phía Nam không may bị nhiễm COVOD-19.