Bình Thuận sẽ giám sát giao thông qua 37 camera trên QL1

Ngày 22-1, Cục CSGT Bộ Công an đã làm lễ bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau hơn 3 tháng thi công, Cục CSGT đã lắp đặt 37 camera giám sát trên đoạn đường QL1 dài gần 200 km qua địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT, cho biết đây là hệ thống giám sát hiện đại, có thể nhìn rõ biển số xe gần 2 km. Hệ thống đã trang bị 17 camera IP giám sát, phát hiện, ghi hình hành vi vi phạm; 8 camera IP quan sát ngày, đêm; 12 máy đo tốc độ đa làn giám sát ngày đêm tự động có ghi hình; 4 camera nhận dạng biển số; 4 camera giám sát đèn đỏ….



Cục CSGT ký bàn giao hệ thống camera giám sát cho Công an Bình Thuận

Hệ thống giám sát đã thực hiện kiểm định và bàn giao giấy chứng nhận kiểm định của Viện Đo lường Việt Nam đối với hệ thống đo tốc độ ghi hình. Ngoài bàn giao mật khẩu phần mềm hệ thống, mật khẩu tủ kỹ thuật, Cục CSGT cũng đã tập huấn cho cán bộ chiến Phòng CSGT Công an Bình Thuận phương pháp sử dụng, vận hành và đã vận hành thử nghiệm trong 5 ngày (từ 16-1 đến 21-1).





Camera có thể nhìn rõ biển số xe đến gần 2 km

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, cho biết đây là hệ thống camera hiện đại, có độ phân giải cao; khả năng giám sát với độ chính xác cao; hình ảnh đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý hành vi vi phạm. Ngoài việc giám sát giao thông, hệ thống camera này sẽ rất có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường này.



Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, hệ thống này tự động ghi nhận các hành vi vi phạm; tự động lập, quản lý, lưu trữ các hồ sơ.

Cụ thể, hệ thống tự động hóa toàn bộ quy trình xử lý từ khi phát hiện hành vi vi phạm, tài liệu hóa, hiệu chỉnh thông tin đến khi lập biên bản vi phạm hành chính góp phần thay đổi phương thức tuần tra; giảm sự có mặt của CSGT trực tiếp tuần tra.