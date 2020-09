Cầu Phú Mỹ gãy 2 thanh khe co giãn, cần sửa khẩn trương

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn (ngày 5-9) gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (chủ đầu tư cầu Phú Mỹ) khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục, sửa chữa hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của công trình cầu Phú Mỹ theo đúng Hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn kỹ thuật, quy định của thiết kế.

"Trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa các khe co giãn bị hư hỏng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ chủ động phối hợp với Sở GTVT triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn theo quy định. Mọi sự cố xảy ra, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm" - văn bản UBND TP nêu.

Trước đó, ngày 10-8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM (viết tắt là Trung tâm Quản lý đường bộ, Sở GTVT TP) đã có báo cáo kiểm tra hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của cầu Phú Mỹ.

Theo kết quả kiểm tra của Trung tâm Quản lý đường bộ, khe co giãn tại trụ Pier 7 có kích thước 11,65 x 0,6 x 0,43m, gồm năm thanh, giữa các thanh có các tấm cao su liên kết để chống nước và đất, cát rớt xuống mũ trụ cầu.

Hiện nay, khe co giãn tại trụ Pier 7 đã bị hư hỏng (gãy) một thanh số 4 hướng quận 7 sang quận 2. Công ty Phú Mỹ đã sử dụng tấm thép có kích thước 6,0 x 2,5 x 0,025 m che lại nhằm duy trì hoạt động khai thác cho các dòng phương tiện lưu thông qua cầu.

Còn khe co giãn tại trụ neo là khe mô đun có kích thước 11,65 x 0,8 x 0,43 m, gồm chín thanh, giữa các thanh có các tấm cao su liên kết để chống nước và đất, cát rớt xuống mũ trụ cầu.

Hiện nay, khe co giãn tại trụ neo cũng bị hư hỏng (gãy) một thanh số 7 hướng quận 7 sang quận 2. Công ty Phú Mỹ đã sử dụng tấm thép có kích thước 6,0x2,5x0,025 m che lại nhằm duy trì hoạt động khai thác cho các xe lưu thông qua cầu.

Tại thời điểm kiểm tra, các bên nhận thấy lượng phương tiện tham gia giao thông trên cầu là rất lớn, đặc biệt là xe tải nặng, xe kéo sơ mi rơ moóc... gây ra nhiều tiếng ồn, rung động mạnh. Trung trâm quản lý đường bộ đã yêu cầu Công ty Phú Mỹ có biện pháp tạm thời trong thời gian chờ sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.



Theo báo cảo của Công ty Phú Mỹ, từ tháng 10-2018 đến nay, công tác duy tu bảo dưỡng trong đó có hạng mục rửa và làm vệ sinh khe co giãn mỗi tháng bốn lần trên chiều dài cầu 503,20 m, vẫn được đơn vị thường xuyên thực hiện.

Trung tâm Quản lý đường bộ nhận thấy công trình cầu Phú Mỹ là công trình có quy mô lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp, vì vậy để đánh giá nguyên nhân hư hỏng, đề xuất biện pháp xử lý thì cần phải có sự tham gia của chuyên gia hoặc tư vấn đủ năng lực.

Trung tâm Quản lý đường bộ cũng cho rằng khe co giãn nói trên là những hạng mục quan trọng liên quan đến điều kiện làm việc và an toàn chịu lực của công trình. Do vậy, trung tâm này kiến nghị Sở GTVT có ý kiến chỉ đạo Công ty Phú Mỹ cần xem xét phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế công trình và các chuyên gia chuyên ngành nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giải pháp sửa chữa, khắc phục, đảm bảo đúng điều kiện làm việc bình thường của công trình.

Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng lớn nhất TP.HCM (6 làn xe) bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 2 và quận 7, thuộc đường vành đai ngoài của TP. Tổng mức đầu tư 2.076 tỉ đồng. Cầu được khởi công ngày 9-9-2005 và đã khánh thành vào ngày 2-9-2009.